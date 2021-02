«  Comportement très risqué  »: un marin indonésien qui a échappé à la quarantaine sud-coréenne par un trou sous une clôture est condamné avec sursis

Un marin indonésien qui s’est échappé d’un centre de quarantaine Covid-19 sud-coréen en creusant un trou sous une clôture a été condamné à une peine avec sursis après que le juge a déclaré que son comportement avait sapé la réponse du pays au coronavirus.

L’homme de 24 ans sans nom, qui s’est échappé du centre par un trou sous une clôture le dernier jour d’une quarantaine obligatoire de deux semaines en octobre, a été condamné à huit mois de prison avec sursis pendant deux ans, selon la Corée. Fois.

L’homme était en fuite pendant des jours avant que la police ne le rattrape finalement à Cheongju, une ville à 112 kilomètres du centre de Séoul, et bien qu’il n’ait pas été infecté par Covid-19, le juge a jugé que ses actions compromettaient Les tentatives strictes de la Corée du Sud pour arrêter la propagation du virus.

Le juge Lee Soo-jeong a noté que l’homme « était une arrivée étrangère soumise à l’auto-isolement, mais s’est enfuie de l’établissement avant la fin de sa période d’auto-isolement », l’appeler « comportement très risqué, compte tenu de la nature hautement infectieuse du COVID-19. »

« Il mérite des critiques car il a intentionnellement violé les règles d’auto-isolement à un moment où les autorités sanitaires et d’autres personnes ici faisaient tout leur possible pour empêcher la propagation de la maladie contagieuse, » elle a déclaré.

. a rapporté en octobre que les autorités sud-coréennes « soupçonné l’homme, qui était entré dans le pays avec un visa d’équipage de navire, avait l’intention de rester illégalement » Là.

La Corée du Sud a enregistré plus de 81 000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie et 1 482 décès – bien moins que les plus de 1 100 000 cas et 31 763 décès en Indonésie, qui sont parmi les plus élevés au monde.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂