Comportement de Robin Williams sur le tournage de Patch Adams

Hollywood

L’acteur a été nominé pour un Golden Globe pour avoir incarné ce personnage réel, qui se caractérisait par briser la rigidité de la médecine.

©IMDBPatch Adams.

Historiquement, la médecine était associée au sérieux et à la rigueur. Se préparer au métier de médecin signifiait aussi être le plus rationnel possible pour éviter que l’empathie n’obscurcisse le jugement de ceux qui devaient guérir. Jusqu’au chiffre de patch Adams, qui se caractérisait par ses méthodes non conventionnelles et l’idée de se connecter avec les patients. Son histoire a été portée à cinéma avec robin-williams comme protagoniste.

Tom Shadyak était chargé de diriger patch Adamsun film de 1998 qui, étonnamment, ne lui a valu qu’une nomination pour Golden Globe comme meilleur acteur dans une comédie robin-williams. Il y raconte comment il est passé d’une tentative de suicide à la création d’un espace pour soigner toutes sortes de patients sans aucune exigence (surtout monétaire), ce qui lui a même valu d’être presque expulsé de l’université. Le film peut être visionné dans son intégralité sur Étoile+.

L’un de ceux qui ont travaillé sur ce film de 1998 était le légendaire directeur de la photographie Phedon Papamichaelqui a également collaboré avec des cinéastes tels que James Mangold dans marcher sur la ligne Oui Ford contre Ferrari. Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvéle réalisateur a expliqué à quoi ressemblait chaque jour de tournage avec robin-williams. « Il faisait juste fonctionner les deux caméras jusqu’à ce que nous manquions de bande. Nous avons rechargé puis robin-williams a fait une prise impromptue de 11 minutes. Il disait : « Puis-je en faire un de plus ? » et tournait encore 11 minutes de tout nouveau matériel. »a-t-il pointé.

De plus, dire que « C’était fascinant de voir robin-williams”illustré : « Dans la scène où il y a le gars qui a un cancer, où il est assis près de son lit et utilise l’un de ses kits médicaux pour prétendre que c’est une radio… Dans le film, c’est probablement 30 secondes ou quelque chose comme ça. Là où il fait ça, des airs et commute les radios, puis joue un animateur de radio dans une émission musicale ou raconte les nouvelles. Et encore une fois, nous avons rechargé la bande et il a fait 11 minutes de matériel totalement nouveau. ».

+Ce que Robin Williams a fait sur le plateau

attitude d’humoriste robin-williams C’est quelque chose que tous ceux qui ont déjà partagé un tournage avec lui se démarquent. En fait, il avait l’habitude de pratiquer ses lignes debout avec les équipes techniques puisque chaque week-end, lorsqu’il ne tournait pas dans le film qu’il tournait, il se rendait au bar du coin pour présenter son spectacle. C’est ce qu’il a fait dans des productions comme patch Adams Oui Jumanjitrois ans auparavant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂