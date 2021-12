Complétez votre collection Ghostbusters avec l’accessoire Slimer grandeur nature

Qui ne voudrait pas d’un Slimer grandeur nature dans sa maison ? Si vous êtes un chasseurs de fantômes fan avec l’espace et 499,99 € à revendre, vous pouvez acheter votre propre Slimer pour l’exposer à l’endroit de votre choix. Bien que le fantôme vert ne soit pas un esprit authentique et ne mange pas réellement toute la nourriture de votre maison, l’attention portée aux détails vous donnera toujours l’impression de traîner avec le vrai Slimer, même pour un instant.

Le Slimer grandeur nature est vendu exclusivement par HalloweenCostumes.com. Sa liste officielle note : « Lorsque vous installez cet accessoire Slimer emblématique dans votre maison, vous constaterez peut-être que l’esprit de chasseurs de fantômes le plaisir est partout. C’est tout simplement parfait pour planter le décor, préparer la photo de groupe parfaite… ou même faire savoir à d’autres fantômes qu’ils feraient mieux de garder leurs pattes spectrales loin de votre dîner ! »

« Apportez le meilleur chasseurs de fantômes décorez la maison lorsque vous décorez votre tanière avec cette réplique d’accessoire Slimer grandeur nature de chasseurs de fantômes« , ajoute la liste. « Ce prestigieux morceau de souvenirs de film est plus grand que nature et conçu pour ressembler au classique » fantôme à tête d’oignon « vu sur le tournage du film classique. Cette décoration Made By Us présente une peinture réaliste qui lui donne un aspect mouillé et peut être posée à plat sur n’importe quelle surface ou sur un poteau souple grâce à sa structure creuse. Debout à environ trois pieds de haut, c’est un fantôme qui ne manquera pas d’attirer l’attention de vos amis. Assurez-vous simplement qu’ils sachent que cet esprit paisible ne nécessitera aucune dénonciation de la part de quiconque portant l’un de nos chasseurs de fantômes déguisements. »

Le site Web vend beaucoup de chasseurs de fantômes costumes si vous cherchez à compléter le look. Vous pouvez également vous procurer un costume de Slimer, ou être Gozer ou le Stay Puft Marshmallow Man. Nous avons dépassé les vacances d’Halloween pour cette année, bien sûr, mais il n’y a aucune raison pour laquelle chasseurs de fantômes les fans ne peuvent toujours pas s’habiller toute l’année. Même si cela s’accompagne de regards amusants lorsque vous sortez en public de cette façon.

Cet accessoire est définitivement pour longtemps chasseurs de fantômes fans, car Slimer est plus synonyme des films originaux avec Les vrais chasseurs de fantômes série de dessins animés. Un fantôme similaire surnommé Muncher apparaît dans le nouveau film, Chasseurs de fantômes : l’au-delà, pour jouer un rôle similaire. Pour certains fans, Slimer est irremplaçable, et il n’y a pas de meilleur moyen de garder ce rappel au premier plan qu’en ayant une réplique grandeur nature de l’esprit affamé dans votre maison.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà propose de nombreux services de fans pour le film original. La suite héritée suit principalement une nouvelle distribution de personnages, essentiellement passée le flambeau par l’équipe d’origine, mais les stars du film original semblent reprendre leurs rôles. Ce fut un assez grand succès auprès des fans de la série, qui ont répondu beaucoup plus positivement que le remake controversé de Paul Feig sorti en 2016. Ernie Hudson a émis l’hypothèse que placer l’histoire du remake dans un univers différent des films originaux était ce qui a détourné tant de fans. . Dans tous les cas, il semble probable que la série de films se poursuive, mais les fans auront toujours les originaux.





