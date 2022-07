Complètement filtré les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4

Evan Blass a partagé via 91Mobiles les premières images de presse des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, qui nous montrent leur design complet et les couleurs disponibles.

Une fois que l’on sait que les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 seront officiellement présentés lors d’un Galaxy Unpacked qui se tiendra le 10 août, peu à peu plus de détails sur les nouveaux terminaux pliables de la firme coréenne se dévoilent comme son officiel prix en Europe.

En ce sens, s’il y a quelques jours, nous vous avons montré les premières images du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4 où vous pouviez voir sa partie avant, nous pouvons maintenant montrer son design dans son intégralité, car il a été divulgué. dans leurs premières images de presse.

Découvrez les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4

Une fois de plus, c’est le leaker populaire Evan Blass qui a partagé via le média 91Mobiles les premières images de presse des nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4qui révèlent à la fois le design complet des nouveaux téléphones pliables de Samsung et leurs couleurs disponibles.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur les images que nous vous laissons sous ces lignes, le Samsung Galaxy Z Fold 4 aura un design très similaire à celui de son prédécesseur, bien que le pli de votre paravent sera moins visible et sera disponible sur trois couleurs : noir, gris et beige.

Quelque chose de similaire arrive au Samsung Galaxy Z Flip 4, puisque le nouveau terminal de type coque pliable de la marque coréenne héritera de l’esthétique de son prédécesseur et sera initialement disponible en quatre teintes : noir, bleu clair, violet et or rose.

Quant aux spécifications de la nouvelle génération de smartphones pliables Samsung, tout semble indiquer que les deux appareils seront équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, avec un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, avec haut-parleurs stéréo et avec un port de charge USB Type C.

Ces Samsung Galaxy 6 reçoivent également la mise à jour Android d’août

De plus, les deux auront la certification IPX8 pour la résistance à l’eau, ce qui signifie qu’ils peuvent être immerger à une profondeur de 1,5 mètre pendant une durée maximale de 30 minutes.

