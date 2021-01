Complètement bizarre: Rubik’s Cube a son propre univers cinématographique et télévisé

Tout le monde le sait, des millions de personnes le possèdent: le Rubik’s Cube. Maintenant, le cube puzzle populaire consiste à obtenir son propre film. Et ce n’est pas tout …

Il y a 45 ans, le professeur hongrois Erno Rubik a mis sur le marché le premier « Rubik’s Cube » – à l’origine pour l’utiliser comme une aide pour rapprocher ses étudiants du phénomène de l’espace. Alors que le Rubik’s Cube entamait alors sa marche triomphale à travers le monde et dans les chambres d’enfants et d’étudiants, son influence doit maintenant être élargie: au cinéma et à la télévision.

Le Rubik’s Cube est imparable

Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose sur le projet, comme le rapporte Deadline. Cependant, ce ne devrait pas être juste un film, un jeu télévisé est également prévu. Priya Amritaj, vice-présidente du studio de production Hyde Park Entertainment, est ravie du film: « J’ai un lien personnel et nostalgique avec le Rubik’s Cube depuis mes premières années en Inde. » Elle parle aussi de tout un univers Rubik’s – quoi que cela ressemble.

Film, série et émission de télévision?

Les possibilités du film sont multiples, mais pour le moment nous ne pouvons que spéculer. Du biopic à la création du Rubik’s Cube en passant par un film d’animation pour susciter l’enthousiasme d’une toute nouvelle génération, tout est possible.

Même une série pourrait être envisageable, si vous voulez en croire les deux présidents d’Endeavour Content (également à bord en tant que producteurs): « The Rubik’s Cube est une marque emblématique et familiale. Nous sommes impatients de travailler avec Hyde Park Entertainment pour le cinéma, la télévision – et créer du contenu de jeu télévisé pour les téléspectateurs du monde entier », expliquent Graham Taylor et Chris Rice.