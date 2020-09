Compétition M8 Gran Coupe (vidéo). Avec 625 ch, c’est la BMW la plus puissante jamais conçue

D’ACCORD… LES Compétition M8 Gran Coupé c’est la BMW de série la plus puissante jamais construite, mais oui, nous n’oublions pas que ce n’est pas la seule BMW à 625 ch – la M5 Competition utilise exactement la même chaîne cinématique.

Mais cela n’a pas d’importance. Ce sont 625 ch et 750 Nm qui nous sont livrés par un prodigieux V8 biturbo, transmis aux quatre roues via une transmission automatique à huit rapports.

En dépit d’être du mauvais côté des deux tonnes, ce n’est pas un obstacle pour nous catapulter jusqu’à 100 km / h en 3,2 secondes à peine et après 11 secondes, l’aiguille du compteur de vitesse passe à 200 km / h. Et s’il est équipé du pack conducteur M en option (comme l’unité que nous avons testée), il ne cesse de gagner de la vitesse à 305 km / h – impressionnant? Sans aucun doute.

La M8 Gran Coupé Competition est la plus grande de la BMW Série 8 – elle mesure plus de 5,0 m de long – mais c’est aussi la plus pratique et la plus polyvalente de toutes. Nous avons deux portes supplémentaires qui donnent accès à deux sièges arrière vraiment utilisables et le coffre à bagages de 440 l a une capacité suffisante pour gérer des trajets de plus en plus longs sans crainte.

Malgré la «puissance de feu», ses vastes dimensions et sa masse n’en font pas un sport «pur et dur»; c’est plutôt une GT très rapide. Idéal pour parcourir confortablement de grandes distances à des tarifs très élevés – le compagnon idéal pour une longue durée autoroute.

Cependant, ne vous laissez pas intimider par les courbes. Comme Diogo l’a découvert lors de l’essai, la M8 Gran Coupé Competition ne nie pas une route plus sinueuse et révèle une grande efficacité. Et dans la meilleure tradition de l’humour germanique, il nous permet même de désactiver la transmission intégrale, ne laissant que l’essieu arrière comme motif – on entend déjà les cris de panique des pneus arrière…

Assez parlé … Regardez la vidéo avec Diogo Teixeira et apprenez-en plus sur les attributs de la BMW M8 Gran Coupé Competition:

Compétition M8 Gran Coupé

Comme on peut s’y attendre de n’importe quelle BMW, pour une autre de ce calibre, notre unité était remplie d’options. A commencer par le Pack M Competition, qui transforme le M8 en M8 Competition et ajoute immédiatement 208 630 € au prix de base 17 580 €.

Notre unité a également ajouté des éléments importants tels que des freins en carbone-céramique ou le système audio Bowers & Wilkins et un certain nombre d’autres extras (consultez la fiche technique). Après tout, «notre» Concours BMW M8 Gran Coupé s’est élevé à près de 250 mille euros!

