Compétition à 7 contre Wild : Trymacs prévoit un événement de survie avec des « noobs absolus »

De la Twitter– Banderoles Trymacs semble travailler sur son prochain grand événement. Le streamer a déjà offert un grand spectacle cette année. Dans l’événement en direct La grande nuit de combat Trymacs a frappé son collègue Mcky TV.

En plus des deux, entre autres choses, est également apparu vlesk et Rumathra ou Chef Strobel et xHankyy l’un contre l’autre. Maintenant, Trymacs veut le savoir à nouveau et prévoit un nouveau projet dans le style du hit YouTube 7 vs. Wild de Fritz Meinecke.

Qu’est-ce que le 7 vs Wild de Fritz Meinecke ?

Le format YouTube 7 vs Wild a été créé par Fritz Meinecke spectacle de survie. Meinecke y apparaît avec six autres candidats. Ils sont tous devenus chacun relâché individuellement dans la nature suédoise, ils ont été autorisés à prendre sept choses qui pourraient les aider à survivre. En même temps, les candidats étaient quotidiennement confrontés à un défi.

Chaque participant a enregistré sa lutte pour la survie et toutes les émotions qui y sont associées pour les spectateurs via la caméra. Le spectacle était basé sur le format de série Youtube publié.

Chacun a eu des conséquences toujours au moins plus de 3 millions de vues. Le spectacle a eu un tel succès que Meinecke en avait déjà un Deuxième Saison planifie – la prochaine fois, entre autres, la star de Twitch Knossi être là.

Trymacs veut se battre pour sa survie avec les joueurs

Ainsi, le format de survie semble être un grand succès. Bien sûr, Maximilian « Trymacs » Stemmler ne veut pas passer à côté de ce succès et prépare maintenant sa propre émission de survie, le « vraiment dur » devrait être.

Il en cherche toujours un spécialistes de la surviecar le streamer Twitch veut se lancer dans la nature avec des gamers qui, selon lui « les noobs absolus » sommes. En conséquence, il a besoin de quelqu’un pour le coacher lui et ses candidats. Il a même parlé à Fritz Meinecke du poste, mais malheureusement, il n’a pas le temps.

Qu’est-ce que Trymacs a prévu ?

Le streamer a récemment expliqué dans une vidéo où le voyage le mènera, lui et ses candidats. Selon lui plusieurs formats prévu, qui selon ses dires ne sera pas un lit de roses.

Alors il veut :

A travers le dessert

Survivre dans l’Arctique

Une « gros » Randonnée dans les montagnes du Chili

A travers l’Islande

Même si l’idée de base est similaire au 7 contre Wild de Meinecke, il est déjà clair que Trymacs mettra sa propre marque sur l’ensemble.

En tout cas, il a prévu des voyages sauvages, que les fans dans les commentaires sous ladite vidéo attendent déjà avec impatience. Vous pouvez regarder la vidéo complète ici :

