Compétitif et abordable: pourquoi l’Alcatel 1T 10 est la tablette de Noël

Le nouvel Alcatel 1T 10 WiFi 2021 va fort: avoir une bonne tablette n’est pas en contradiction avec le prix.

Il n’est pas du tout facile de se différencier en un segment de marché aussi compétitif que celui des tablettes, où à première vue, on a tendance à penser qu’il n’y a pas de vie au-delà de l’iPad hégémonique.

Cependant, c’est loin d’être le cas puisque tranquillement mais fermement Les marques de haut niveau font de «petits grands pas» avec leurs appareils, ouvrant une brèche dans ce que les fabricants d’Android font de mieux: offrir la technologie à tous avec un rapport qualité / prix difficile à battre.

C’est le cas d’Alcatel, qui, soutenu par le géant TCL il y a quelques semaines, a annoncé ses tablettes phares pour cette 2021 que nous approchons. Comme d’habitude dans la marque, ce sont des appareils conçus pour un utilisation familière et pratique, avec des avantages plus que solvables et des prix qui ne manqueront pas d’en surprendre plus d’un.

Et si par le passé on parlait déjà de l’Alcatel 3T 10 4G 2021, on va aujourd’hui se concentrer sur sa petite sœur, la Alcatel 1T 10 WiFi 2021, une tablette qui avec un prix d’un peu plus de 100 euros, déjà échauffé dans le groupe pour ce Noël.

Caractéristiques complètes du nouvel Alcatel 1T 10 WiFi 2021

Alcatel 1T 10 WiFi 2021 spécifications Dimensions 243,2 x 162,2 x 9,55 mm Poids 450 grammes écran IPS 10 pouces, 1280 x 800 pixels Processeur MediaTek MT8167B, quadricœur 1,3 GHz RAM 1 Go (2 Go dans la version Smart) Système opératif Édition Android 10 Go Espace de rangement 16 Go (32 Go dans la version Smart) extensible jusqu’à 128 Go avec carte microSD Appareils photo Caméra principale à mise au point fixe 2MP, enregistrement vidéo 720p 30fps (caméra frontale identique à la caméra principale) Tambours Capacité de 4080 mAh, temps de charge de 5 heures Autres Comprend le mode enfants, USB-C, Bluetooth 4.0, disponible en noir, la reconnaissance vocale DSP dans la version Smart Prix ​​de départ 109,99 euros pour la version standard et 129,99 euros pour la version Smart (comprend la double mémoire et la reconnaissance vocale DSP)

L’Alcatel 1T 10 ou l’un des meilleurs rapport qualité / prix du marché

Comme Alcatel nous l’a fait, ce Alcatel 1T 10 WiFi 2021, met sur la table le prix classique de « 100 euros et peu » qui fonctionne si bien pour la marque. Un montant extrêmement attractif pour lequel il nous propose un appareil idéal pour les enfants, familles ou pour ceux qui recherchent un terminal de base uniquement axé sur le divertissement.

Ainsi, pour 109,99 euros, l’Alcatel 1T 10 se démarque avant tout par son Écran large de 10 pouces, idéal pour la consommation de séries ou de films, la navigation sur le Web ou la lecture de journaux et de documents. La marque se démarque également ses deux enceintes, alimenté par l’audio dynamique de classe K, donc si vous cherchez une tablette abordable et facile à mettre au lit, ce modèle a tout ce que vous recherchez.

Penser aussi à le confort des utilisateurs et en apportant la dernière version de cette tablette, l’Alcatel 1T 10, contrairement à d’autres concurrents dans la même gamme de prix, sort sur le marché avec Édition Android 10 Go, en plus d’inclure Connecteur USB-C, vous pouvez donc le charger avec le même câble que vous utilisez pour les appareils mobiles et autres.

Une tablette familiale idéale pour les enfants

Revenant à votre convenance en tant que cadeau pour ce noël ou s’il est compatible ou non avec le plus petit de la maison, vous êtes intéressé de savoir qu’Alcatel a inclus un Mode enfants spécial avec lequel vous pouvez gérer des aspects tels que mot de passe de la tablette ou du liste d’applications ou de sites Web dans lequel vous voulez qu’ils jouent et naviguent.

De plus, grâce en partie à Android 10 Go Edition, l’Alcatel 1T 10 WiFi 2021 dispose d’un interface utilisateur propre et simple, adapté aux enfants et aux nouveaux utilisateurs. Il comprend également un système qui protège la vue en filtrant la lumière bleue, réduisant ainsi la fatigue oculaire.

Alcatel 1T 10 WiFi 2021 Smart ou pas, vous choisissez

Le nouvel Alcatel 1T 10 est vendu en deux variantes avec une différence de prix de seulement 20 euros. Fondamentalement, la version « normale » et la version « Smart » sont identiques en tout. sauf sous deux aspects: capacité mémoire et un processeur spécial pour la reconnaissance audio.

Pour 129,99 euros, la version « Intelligent » il double à la fois la mémoire RAM (passant de 1 Go à 2 Go) et le stockage interne (le 16 Go devient 32 Go), bien que oui, sur cette dernière section il faut souligner que les deux versions ont une mémoire extensible via une carte microSD.

D’autre part, si vous optez pour le modèle supérieur, vous obtenez également le supplément Reconnaissance vocale DSP, donc si vous prévoyez de presser la section d’accessibilité de la tablette en la contrôlant régulièrement avec votre voix, ce «plus» de puissance vous sera utile.

Ayant dit cela, Vous n’avez plus qu’à choisir! Vous pouvez trouver plus d’informations sur ces versions d’Alcatel sur le site Web TCL-Alcatel.

