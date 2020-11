Compatible Playstation 5: Tv Et Barre De Son De Sony

Esprit d’équipe: le téléviseur Sony XH90 et la barre de son Sony HT-G700 complètent parfaitement la nouvelle PlayStation 5. Le téléviseur convainc avec un HDR impressionnant et 120 images par seconde à une résolution 4K, la barre de son délivre un son Dolby Atmos époustouflant. Découvrez ici comment le Sony XH90 et le Sony HT-G700 passent les boules avec la PS5.

Sony XH90: le téléviseur PS5

Avec le XH90, Sony a le bon téléviseur pour la nouvelle console de jeu PlayStation 5. Comme la console, le téléviseur peut afficher 120 images par seconde à une résolution de 4K. Il dispose de quatre connexions HDMI 2.1 correspondantes pour la PS5 et d’autres appareils tels qu’un lecteur Blu-ray. Le téléviseur maîtrise également les technologies VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) tout comme la console de jeux.

Le Sony XH90 offre toutes les fonctionnalités de nouvelle génération pour les jeux avec la PS5.

Les fonctionnalités de nouvelle génération de PS5 et Sony XH90 expliquées 4K / 120 FPS: Pendant longtemps, les jeux sur console n’étaient affichés qu’à 30 images par seconde (FPS pour images par seconde). Cela suffit pour une jouabilité décente, mais surtout les jeux orientés action comme les jeux de tir et les jeux de course bénéficient de 60 voire 120 FPS. Le téléviseur doit ensuite suivre et maîtriser 120 Hertz pour des jeux à 120 FPS – comme le Sony XH90: en conjonction avec la PlayStation 5, il offre une image 4K nette à 120 FPS rapide pour un jeu fluide. A lire : Apple pourrait lancer un MacBook 12 pouces avec une puce Apple Silicon d'ici la fin de l'année: rapport VRR: Un taux de rafraîchissement variable signifie que le téléviseur adapte la synchronisation des images affichées sur le téléviseur à la synchronisation des images affichées par la console. La synchronisation des images assure des mouvements fluides sans bégaiement ni fissures. Les joueurs sur PC sont familiers avec des solutions similaires à G-Sync de Nvidia et FreeSync d’AMD. La PS5 et le Sony TV XH90 sont tous deux équipés pour VRR. ALLM: Le mode Auto Low Latency fait basculer automatiquement le téléviseur en mode jeu ou en mode jeu dès qu’il détecte un jeu vidéo. C’est donc une fonctionnalité pratique. Quiconque doit toujours passer manuellement du mode film au mode jeu sur son téléviseur sait à quel point cela peut être ennuyeux. Et comme ce serait bien si la télévision faisait ça. Le XH90 commute pour vous.

Ce n’est pas tout. La PS4 et la PS4 Pro présentaient déjà des jeux compatibles dans HDR, c’est-à-dire dans des images à contraste élevé. La PS5 veut perfectionner le jeu HDR. HDR signifie une représentation tridimensionnelle à contraste élevé avec des reflets radieux tels que la lune et des ombres différenciées, par exemple lors d’aventures nocturnes dans « Ghost of Tsushima ».

Le Sony XH90 offre un HDR impressionnant Gradation locale complète. Des zones éclairées indépendamment constituées de lampes à LED garantissent que les lumières brillent et que les stores semblent plus réalistes. le TRILUMINOS-L’écran peut afficher plus de couleurs que les téléviseurs conventionnels et ainsi mieux exploiter le contenu HDR. Clarté X-Motion garantit que le contenu avec des taux de trame inférieurs tels que 24 FPS (films) ou 30 FPS (de nombreux jeux) semble fluide sans avoir à renoncer à une image lumineuse. Ceci est particulièrement utile pour le contenu HDR.

Important lorsque vous jouez: le Sony XH90 offre un faible retard du signal d’entrée de seulement 7,2 millisecondes à 4K et 120 FPS – le téléviseur réagit très rapidement aux entrées du contrôleur. Après tout, le XH90 repose sur un modèle moderne, design mince, l’élégant Cadre en aluminium met l’accent sur la qualité de fabrication du téléviseur.

Le Sony XH90 est dans le Tailles 55, 65, 75 et 85 pouces disponibles.

Sony HT-G700: la barre de son PS5

La barre de son Sony HT-G700 enveloppe le spectateur d’un son 3D.

La Sony HT-G700 est une barre de son 3.1 canaux, dispose de trois haut-parleurs et d’un subwoofer sans fil. Elle maîtrise aussi Dolby Atmos et DTS: X. Le son est reçu par la barre de son à la connexion HDMI eARC, qui peut traiter les formats de son 3D Dolby Atmos et DTS: X sans compression.

Plus précisément, cela fonctionne comme ceci:

La PS5 transmet l’image et le son au Sony XH90 via un câble HDMI. Le téléviseur envoie le son à la barre de son HT-G700 via un câble HDMI.

La PlayStation 5 avec lecteur est capable d’envoyer le son des Blu-ray compatibles et des Blu-ray Ultra HD en DTS: X et Dolby Atmos vers le téléviseur et au-dessus vers la barre de son. Pour les jeux PS5, cependant, les formats audio suivants sont fournis:

Dolby Digital (jusqu’à 5,1)

Dolby Digital Plus (jusqu’à 7,1)

Dolby TrueHD (jusqu’à 7,1)

DTS (jusqu’à 5,1)

Audio haute résolution DTS-HD (jusqu’à 7,1)

Audio principal DTS-HD (jusqu’à 7,1)

AAC (jusqu’à 5,1)

PCM linéaire (jusqu’à 7,1)

Le Sony HT-G700 a un autre atout dans sa manche: avec le Moteur surround vertical La barre de son simule un son surround vertical qui vient également d’en haut – et pas seulement pour le contenu Dolby Atmos et DTS: X. En appuyant sur le bouton AE, l’appareil convertit également d’autres formats audio en son 3D, en commençant par la stéréo. Ainsi, vous êtes toujours enveloppé d’un son de cinéma immersif, tandis que l’enceinte centrale est toujours pour dialogues clairs se soucie.

La barre de son dispose d’une entrée audio optique, d’une entrée USB-A pour le stockage de musique et de Bluetooth 5.0 pour les écouteurs sans fil, au cas où cela arriverait plus tard.

Conclusion: PS5, XH90 et HT-G700 – une équipe de rêve

La PlayStation 5 a trouvé son partenaire de rêve.

La PS5 apporte le jeu de nouvelle génération dans le salon. C’est génial quand le téléviseur et le système audio peuvent épuiser la puissance de la console. Le Sony XH90 offre le technologie d’image appropriée, y compris une résolution 4K jusqu’à 120 Hertz et une gradation locale complète pour des jeux HDR impressionnants. Pendant ce temps, la barre de son HT-G700 vous émeut grâce Audio 3D en plein milieu de l’action. Cela fait des PS5, XH90 et HT-G700 une équipe de rêve pour les jeux de nouvelle génération.