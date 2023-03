Comparaison : The Last of Us – À quel point l’épisode 7 est-il proche de l’original PlayStation ?

Attention, les spoilers suivent : Après que ce soit arrivé dans l’épisode 6 de Le dernier d’entre nous dernier pour une réunion entre Joël et Tommy est venu, nous entrons épisode 7 maintenant un aperçu du passé d’Ellie. Dans notre comparaison, nous examinons à quel point cela est proche de l’original PlayStation.

Ellie reçoit un visiteur surprise

Après avoir vu Ellie s’occuper de Joel blessé, un flash-back suit. Dans celui-ci, nous voyons d’abord Riley se faufiler dans la chambre de sa meilleure amie. Les deux sont très proches de ce que nous savons déjà du modèle de jeu vidéo. Entre autres, la tenue d’Ellie dans sa première scène avec Riley presque 1: 1 du jeu accepté.

Une grande partie de l’épisode, presque tout avec Ellie et Riley, est basé sur le DLC autonome Le dernier d’entre nous : laissé pour compte. Son histoire cadre commence également après la blessure de Joel et dans le rôle d’Ellie, les joueurs doivent obtenir des médicaments tandis que des flashbacks éclairent leur passé.

Ellie prend soin de Joel

Ellie doit maintenant s’occuper de Joel © SIE / Naughty Dog, HBO Elle doit aussi s’occuper de Joel dans la PlayStation originale © SIE / Naughty Dog

Riley surprend Ellie dans sa chambre

Ellie est surprise par son amie Riley © SIE/Naughty Dog, HBO Riley a attrapé Ellie au dépourvu © SIE / Naughty Dog

Le centre commercial abandonné

La majeure partie de l’épisode 7 se déroule en un centre commercial abandonné, ce qui est généralement évité par les survivants. La raison en est qu’il est censé y avoir de nombreuses personnes infectées qui s’y cachent. C’est là que Riley veut son amie Ellie différentes choses ou montrer des lieux.

Ils roulent ensemble carrouselfaire ensemble Photos et jouer à des jeux vidéo dans un ancien Salle de jeux. Ce sont tous des événements qui se déroulent de manière extrêmement similaire dans les séries The Last of Us et PlayStation Original. Le responsable rester fidèle au matériel d’origine.

Ellie et Riley montent sur le carrousel

Ellie et Riley font du manège dans l’épisode 7 de The Last of Us © SIE/Naughty Dog, HBO Le tour du carrousel est un moment fort émotionnel du DLC © SIE/Naughty Dog

Ellie et Riley prennent des photos

Ellie et Riley prennent des photos ensemble © SIE/Naughty Dog, HBO Dans le jeu PlayStation, ils s’amusent aussi beaucoup © SIE/Naughty Dog

Ellie et Riley à l’arcade

Son passage à l’arcade est un vrai moment fort © SIE/Naughty Dog, HBO Dans le jeu, Ellie est aussi une vraie joueuse © SIE/Naughty Dog

Pas de fin heureuse

Dans les deux versions de l’aventure de la fin des temps, l’histoire parle d’Ellie et de Riley pas de fin heureuse accordée. Après avoir dansé dans une boutique d’Halloween puis s’être embrassés, ils sont attaqués par un infecté et tous les deux mordus. Dévastés, ils se demandent alors dans la série télévisée, comme dans le template PlayStation du DLC « Left Behind », comment procéder avec eux désormais.

Ellie et Riley s’embrassent

Ellie et Riley s’embrassent dans la série télévisée © SIE/Naughty Dog, HBO Ainsi que dans la PlayStation Original © SIE/Naughty Dog

Ellie et Riley désespèrent

Ellie et Riley désespèrent après avoir été mordus © SIE/Naughty Dog, HBO La réalisation l’a également frappée de plein fouet dans le jeu © SIE / Naughty Dog

Comme dans les six épisodes précédents, l’épisode 7 de « The Last of Us » bouge très proche du jeu vidéo original. Jusqu’à présent, c’est peut-être même la partie du succès télévisé qui diffère en termes de dialogue, d’images et de décors. le plus proche du matériau source. Les fans de longue date devraient donc avoir des moments aha.

Vous pouvez regarder les nouveaux épisodes de « The Last of Us » dans ce pays tous les lundis sur Sky Allemagne et WOW Regarder. L’épisode 7 sortira le 6 mars 2023.