Comparaison des versions PS5 et PS4 des graphiques de The Last Of Us Part 1

Un nouveau clip vidéo pour The Last of Us: The Last of Us Part 1 a été publié par Naughty Dog. Le clip est bref mais suffisant pour présenter un moment avec une ambiance totalement différente.

De plus, un éclairage vraiment impressionnant qui a été considérablement amélioré modifie complètement l’ambiance de la zone.

Le jeu précédent est désormais plus comparable à The Last of Us Part II, grâce à ce qui semble être des améliorations significatives des textures et des modèles.

Naughty Dog a publié un petit clip de 14 secondes de The Last of Us Part 1 sur son compte Twitter officiel. Joel peut être vu dans la vidéo susmentionnée galopant simplement à travers une forêt sur un cheval dans l’un des derniers niveaux du jeu.

Mais pendant la lecture de cette vidéo, les images alternent entre celles de The Last of Us Remastered sur PS4 et les nouvelles de The Last of Us Part 1 sur PS5. Comme prévu, la version mise à jour du jeu semble être beaucoup plus détaillée, notamment en termes d’éclairage et de décors environnants.

Les visuels de The Last of Us Part 1 semblaient extrêmement impressionnants dans l’ensemble, et ils continuent de le faire. Il serait intéressant de voir si les nouveaux mécanismes de jeu du jeu s’avèrent très différents de l’édition The Last of Us PS4.

La partie 1 ne semble pas avoir beaucoup de changements de gameplay significatifs basés sur ce que nous avons vu jusqu’à présent, mais il y en a peut-être plus en magasin que Naughty Dog n’a pas encore démontré.

The Last of Us Part 1 sortira sur PS5 le 2 septembre si vous n’avez pas déjà marqué cette date sur votre calendrier. Une version PC du jeu est également en développement, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée.