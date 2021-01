Comparaison des appareils photo Galaxy S21 et Galaxy S21 Ultra: visite photo incurvée

Comparaison des appareils photo Galaxy S21 et Galaxy S21 Ultra: Samsung a présenté ses produits phares pour 2021 à la mi-janvier. Le modèle le moins cher et le plus cher sont séparés d’environ 400 euros. La différence de prix apparaît-elle également dans la qualité de l’appareil photo? Nous avons emmené les S21 et S21 Ultra lors d’une visite photo. Petit spoiler: Il y a un vainqueur clair dans une discipline.

Galaxy S21 et Galaxy S21 Ultra: l’équipement photo

Arrêtez. Avant de commencer, nous devons vous expliquer les différences entre les deux caméras. Le Galaxy S21 repose essentiellement sur une triple caméra, avec le S21 Ultra, vous pouvez vous attendre à une quadruple caméra. En ce qui concerne les objectifs, la plus grande différence réside dans les performances du zoom. Mais ce n’est pas tout:

Galaxy S21: triple caméra

Grand angle avec 12 MP et ouverture f / 1,8

Ultra grand angle avec 12 MP et ouverture f / 2,2

Téléobjectif avec 64 MP et ouverture f / 2.0. Permet un triple zoom hybride

La triple caméra du Galaxy S21 se compose d’un grand angle, d’un ultra grand angle et d’un triple zoom (© 2021 COURBE)

Avec le S21, seul le zoom utilise une haute résolution, ce qui permet un grossissement trois fois supérieur avec le moins de perte de qualité possible. Ce n’est donc pas un « vrai » triple zoom optique. Optiquement, le téléobjectif ne fournit qu’un grossissement de 1,1x – ce qui correspond presque à l’angle de vision de l’objectif grand angle.

Galaxy S21 Ultra: Quad caméra

Grand angle avec 108 MP et ouverture f / 1,8

Ultra grand angle avec 12 MP et ouverture f / 2,2

Téléobjectif avec ouverture 10MP et f / 2.4. Permet un triple zoom optique

Objectif périscope avec 10 MP et ouverture f / 4,9. Permet un zoom optique dix fois plus important

Le Galaxy S21 Ultra se concentre sur des zooms puissants (© 2021 COURBE)

Optique au lieu de numérique: comparé au plus petit S21, le modèle Ultra utilise un véritable triple zoom, sans aucune solution hybride. Il existe également un grossissement optique décuplé, qui n’est pas particulièrement brillant sur le papier et ne devrait donner de bons résultats que pendant la journée. Et puis il y a les 108 MP de l’objectif grand angle. Dans cet article, vous pouvez bien sûr découvrir ce que la résolution plus apporte dans la pratique.

Vérification du zoom: le S21 Ultra a un oiseau

Même sur le papier, cependant, le S21 Ultra indique clairement que les fans de Zoom s’amuseront plus avec ce téléphone portable qu’avec le smartphone haut de gamme moins cher de Samsung. Avant même d’atteindre le premier arrêt de notre visite photo, un oiseau s’est porté volontaire pour être un modèle zoom. Et si vous, comme l’équipe éditoriale de 45secondes.fr, travaillez de chez vous depuis un moment et entendez le mot «zoom» presque tous les jours: Non, nous n’avons pas obligé l’animal à une visioconférence.

Ici, le Galaxy S21 Ultra a clairement le nez de la caméra devant. Un zoom optique fournit beaucoup plus de détails qu’un agrandissement numérique. Cependant, vous pouvez voir sur la photo que la lentille du périscope n’est pas particulièrement brillante. En d’autres termes: je suis convaincu que nous aurions reçu une photo encore plus détaillée les jours ensoleillés. Et en parlant de zoom: nous avons également essayé le zoom numérique 100x. Le S21 ne pouvait pas vraiment suivre le modèle Ultra ici.

Ultra grand angle: repérez la différence

L’oiseau de notre comparaison de zoom a disparu. Mais cela ne nous a pas rendu triste car nous avons trouvé une flaque d’eau. Vous l’avez (non) deviné: le moment est venu de faire une comparaison ultra grand angle. Mais il n’y a vraiment aucune différence ici. La belle vue panoramique sur le port nous donne le même résultat. Apparemment, Samsung a installé le même objectif ultra grand angle dans les Galaxy S21 et S21 Ultra.

Les deux meilleurs smartphones fournissent des photos détaillées qui sont particulièrement visibles en raison de leur bon rapport de contraste. Signifie: les zones ombrées du sujet ne sont pas trop sombres, les taches claires ne sont pas surexposées.

Appareil photo principal: qu’apporte 108 MP?

Nous arrivons maintenant à la question qui pourrait vous intéresser le plus: quelle espèce d’oiseau était dans la vérification du zoom? D’accord, attendez une minute. Nous voulons dire l’autre question: 108 MP fait-il une grande différence dans la qualité des photos? Incidemment, c’était un cormoran – après tout, il a été nommé oiseau de l’année en 2010. Et un pêcheur doué.

Revenons au sujet. Ce que nous avons remarqué en comparant les appareils photo entre le Galaxy S21 et le S21 Ultra: Apparemment, le modèle bon marché fournit même un peu plus de détails. Mais vous ne le reconnaissez que lorsque vous zoomez sur la photo. En dehors de cela, les enregistrements semblent presque identiques en termes de qualité.

Cela semble différent avec le mode 108 MP activé. Ici, l’ultra smartphone est clairement supérieur à l’image 12 MP du Galaxy S21. Surtout si vous souhaitez imprimer des enregistrements, le produit phare le plus cher est le meilleur choix pour vous.

Maintenant agrandissons cette section (© 2021 COURBE)

Gauche: 108 MP, Galaxy S21 Ultra. Droite: 12 MP, Galaxy S21 (© 2021 COURBE)



Mode portrait: une fonction, de nombreuses options

Nous sommes toujours au port et souhaitons également tester le mode portrait. Cependant, le cormoran nous a appris: Nous avons besoin d’un motif qui ne peut pas fuir. Heureusement, deux statues remplissaient ce critère en chemin. Après une brève inspection visuelle, ils n’ont pas bougé de leur position même par vent et par temps.

Les deux smartphones séparaient très proprement le duo indien de l’arrière-plan. Les deux chiffres ont été reconnus immédiatement. Et pas seulement cela: la balustrade au premier plan a été découpée sans aucun problème et est nette sur la photo. Les enregistrements sont largement identiques. Ce n’est que si vous regardez de très près que vous pouvez voir une touche de couleurs plus fortes sur l’image du S21 Ultra.

Mode nuit et longue exposition: victoire rapprochée

Est-ce déjà si tard? La nuit tombe lentement pendant que nous sommes en tournée photo. D’accord, certes: c’était prévu. Bien sûr, nous voulions tester le mode nuit sur les smartphones Samsung. Nous avons pris les photos suivantes en quelques minutes. Les deux photos révèlent de nombreux détails. Il est particulièrement impressionnant que le mode nuit puisse faire face à de grandes différences de luminosité et ne surexpose pas les zones plus lumineuses.

Le mode nuit du S21 Ultra (© 2021 COURBE)

Le Galaxy S21 n’a pas à se cacher non plus (© 2021 COURBE)



À notre avis, le Galaxy S21 Ultra est un peu meilleur lorsqu’il s’agit de gérer des sources de lumière très brillantes. En conséquence, cependant, ceux-ci apparaissent un peu plus pâles par endroits que sur les photos du S21. Remarque: malgré quelques minutes de différence, il était encore un peu plus lumineux lorsque nous avons pris la photo avec le téléphone portable moins cher.

Au fait, notre caméra professionnelle a sorti ça de l’obscurité (© 2021 COURBE)

Tant que nous y sommes, pourquoi être avare? Nous avons également essayé le mode pro des caméras. Avec une longue exposition (et un trépied), nous voulions brouiller les voitures qui passaient dans une mer de lumière. Dans une petite rue calme. Lors d’un verrouillage. Idée très stupide. Avec un peu d’attente, nous avons réussi à le faire:

La couleur légèrement différente est due à nos paramètres manuels. Et le temps d’attente jusqu’à ce qu’un véhicule veuille enfin traverser le pont. En dehors de cela, il n’y a pas non plus de différences notables dans l’exposition longue. Les produits phares de Samsung prennent également de bonnes photos dans le noir.

Comparaison des appareils photo Galaxy S21 et S21 Ultra: la conclusion

Dans de nombreux cas, le résultat est très similaire: quel produit phare de Samsung vaut désormais la peine pour qui? En clair: si vous souhaitez prendre beaucoup de photos avec zoom, vous devez absolument utiliser le Galaxy S21 Ultra. À quel point un bon zoom peut-il être utile à partir des photos de cerfs que j’ai prises lors du test du Galaxy Note 20 Ultra.

De plus, le mode 108 MP du modèle Ultra est un net avantage si vous voulez vraiment tirer le maximum de détails de votre appareil photo. Si, en revanche, un triple zoom hybride vous suffit, vous obtenez également un smartphone avec un excellent appareil photo avec le Galaxy S21 plus petit et moins cher – qui est un peu plus compact.

Cet article a été soutenu et rendu possible par Samsung. Le contenu est l'opinion indépendante de l'équipe éditoriale de 45secondes.fr.

