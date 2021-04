Comparaison de taille de l’iPhone 13 Pro Max: Plus de batterie dans le prochain iPhone? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Il y a des spéculations sur l’apparence de l’iPhone 13 Pro Max. Désormais, toutes les dimensions seraient apparues, ce qui signifie qu’une première comparaison de taille avec l’iPhone 12 Pro Max est possible. Le futur iPhone pourrait donc offrir un peu plus d’espace pour une batterie plus grosse.

Vous ne vous attendez probablement pas à un design complètement nouveau avec l’iPhone 13. Néanmoins, les fuites montrent les premiers changements de détails, qui à première vue semblent un peu décevants. Parce qu’Apple envisage apparemment un iPhone plus épais. La société de Cupertino aimerait vous compenser avec une meilleure technologie d’appareil photo et éventuellement une durée de vie de la batterie un peu plus longue.

affichage







Apple iPhone 12

+ o2 gratuit M Boost 40 Go + Apple AirPods Pro Bords en aluminium de qualité spatiale (iPhone dans un nouveau design)

Écran OLED Super Retina XDR de 15,5 cm (1170 x 2532 pixels à 460 ppp)

Volume de données LTE de 40 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 67,99 €

62,99 au magasin

iPhone 13 Pro Max comme miracle de l’endurance?

La batterie est l’un des composants du smartphone qui occupe le plus de place. Les smartphones petits et minces économisent donc généralement sur la capacité de leur stockage d’électricité. L’iPhone 12 mini illustre très bien ce problème. Parce que le smartphone 5G actuellement le plus mince n’a jamais eu une batterie avec seulement 2227 mAh. Dans le 12 Pro Max beaucoup plus grand, cependant, vous pouvez utiliser 3687 mAh.

Selon les données divulguées, l’iPhone 13 Pro Max devrait être exactement 0,25 mm plus épais que son prédécesseur direct. La sensation dans la main ne devrait donc guère différer. Mais Apple peut utiliser l’espace supplémentaire pour plus de batterie. L’iPhone 12 Pro Max étant déjà l’un des smartphones les plus endurants grâce au chipset A14 efficace et au logiciel optimisé, Apple pourrait créer ici un véritable marathonien.

iPhone 13 Pro Max: comparaison de taille avec S21 Ultra et Mate 40 Pro

Incidemment, même l’épaisseur présumée de 7,65 cm pour un smartphone de ce calibre serait encore assez mince. A titre de comparaison: le Samsung Galaxy S21 Ultra mesure 8,9 mm d’épaisseur et le Huawei Mate 40 Pro fait même 9,1 mm. Cependant, les deux produits phares d’Android ont également une batterie beaucoup plus grande sous le capot.









accord

Apple iPhone 12 Pro

+ o2 gratuit M Boost 40 Go + Apple AirPods Pro