Comparaison 4K avec "Doom éternel": Le RTX 3080 déchiquette le 2080 Ti

Au diable les GPU de Turing! Une nouvelle vidéo montre comment “Doom Eternal” fonctionne avec un tout nouveau Nvidia GeForce RTX 3080 en résolution 4K. En comparaison directe, le jeu diabolique peut également être vu avec le RTX 2080 Ti – complet avec affichage de la fréquence d’images et d’autres données de performance. Le résultat est … un bain de sang.

Du moins pour les nerfs des joueurs qui ont récemment dépensé environ 1200 euros sur un RTX 2080 Ti. Selon Nvidia, le produit phare précédent est même dépassé par le RTX 3070 bon marché. Dans la vidéo, nous pouvons maintenant voir la comparaison avec la grande sœur, la Nvidia GeForce RTX 3080. Le clip montre le jeu de tir à la première personne “Doom Eternal” dans la résolution 4K la plus fine et avec des paramètres graphiques maximaux, seul le HDR est désactivé dans la comparaison.

50% de performances en plus, nettement moins cher

Le RTX 3080 gère presque systématiquement plus de 100 images par seconde en vidéo, même avec cette résolution, le bond en termes de performances par rapport au 2080Ti est évident. Sur la base de la comparaison directe au début de la vidéo, le nouveau GPU atteint environ 50% de performances en plus. Ce sera un bon 500 euros moins cher lors de sa mise en vente le 17 septembre.

Le RTX 3080 n’est même pas le modèle haut de gamme

Nvidia a récemment présenté sa nouvelle série Ampere: les cartes graphiques remplacent l’ancienne architecture Turing et offrent d’énormes améliorations dans le rapport qualité-prix. Encore plus puissant que le RTX 3080 testé dans la vidéo, le Nvidia GeForce RTX 3090, qui est censé calculer 60 images par seconde même à une résolution de 8K et coûte environ 1500 euros lors de son apparition le 24 septembre. Le RTX 3070 moins cher sera disponible à partir d’octobre pour environ 500 euros.