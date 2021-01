Company of Heroes: L’extension DLC Opposing Fronts est lancée sur mobile cette année

Feral Interactive a déployé Une compagnie de héros sur mobile tout au long de l’année. Le classique RTS a d’abord fait ses débuts sur l’iPad d’Apple avant de se lancer sur les iPhones et éventuellement les appareils Android.

Maintenant, la société a annoncé la première extension de la version mobile du jeu. Company of Heroes: Fronts opposés sera lancé sur mobile cette année. Cependant, les joueurs devront payer des frais supplémentaires pour accéder au PE. Interactif farouche a déclaré sur Twitter que cela coûterait environ 3,99 €.

Fronts opposés est une extension autonome. Il comprend deux nouvelles campagnes solo, où les joueurs dirigent la 2e armée britannique lors de la libération de Caen et de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Les joueurs ont le choix facultatif de jouer en tant que Panzer Elite allemand alors qu’ils luttent contre la plus grande invasion aérienne de l’histoire dans «Operation Market Garden». Chaque armée a des options d’arbre de commande et des améliorations d’unité.

Les joueurs peuvent également contrôler la 2e armée britannique et la Panzer Elite en mode Escarmouche. Dans ce mode, les joueurs peuvent contrôler un groupe et affronter un adversaire IA dans une bataille personnalisée unique. Les joueurs peuvent configurer cela en sélectionnant Nouveau jeu, puis Escarmouche dans le menu principal.

Company of Heroes: Opposing Fronts prend d’assaut iOS et Android au début de 2021. Dirigez la 2e armée britannique et la Panzer Elite allemande dans deux campagnes captivantes et complètes et commandez les deux armées en mode Escarmouche. Rapport pour le briefing complet, soldat: https://t.co/QQVHhMJkQY pic.twitter.com/fMqneA1NXi – Feral Interactive (@feralgames) 17 décembre 2020

La version PC de l’extension comprend également des fonctionnalités telles que des effets météorologiques dynamiques, des tactiques de véhicule améliorées, etc. pour rendre les batailles encore plus réalistes. On ne sait pas si ces améliorations seront ajoutées au port d’extension mobile.

Quand Fronts opposés est disponible, les joueurs peuvent l’acheter via un achat intégré. Ce n’est pas un jeu autonome séparé, et Une compagnie de héros est nécessaire pour jouer.

L’annonce sur Twitter contenait également des informations supplémentaires sur l’avenir du jeu. Un utilisateur a posé une question sur le multijoueur en ligne. Feral Interactive a déclaré qu’ils «évaluaient actuellement la faisabilité» d’ajouter le multijoueur en ligne dans une future mise à jour.

Une enquête a également été menée pour savoir si des appareils compatibles supplémentaires seraient ajoutés. La société a déclaré qu’elle cherchait toujours à prendre en charge plus d’appareils à l’avenir, mais n’a pas de nouvelles concrètes pour le moment.

Ceux qui souhaitent suivre l’actualité des futures mises à jour de contenu pour Une compagnie de héros sur mobile, vous pouvez suivre Feral Interactive sur Twitter ou consulter la section «Actualités» de son site officiel.

Company of Heroes: Fronts opposés fera ses débuts sur mobile début 2021.