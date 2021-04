Company of Heroes a un nouveau DLC pour les appareils iOS et Android

Une compagnie de héros est un jeu de l’éditeur britannique Feral Interactive basé sur le jeu de stratégie primé de Relic Entertainment. Le nouveau DLC est destiné à étendre le jeu en portant l’ancien contenu publié avec l’original. Ce nouveau pack d’extension ouvre de nouvelles voies de guerre qui élargissent les rangs du jeu original.

L’extension est le pack Opposing Fronts qui ajoute deux nouvelles campagnes sur le thème de la Seconde Guerre mondiale dans le jeu. L’un est basé sur l’assaut britannique de Caen, l’autre se déroule dans la région du Rhin. Bien que le jeu se concentre sur la Seconde Guerre mondiale, des positions alternatives sont toujours viables dans l’environnement de jeu.

Cette nouvelle extension se concentre sur le British Assault et le German Panzer Elite. Les joueurs se déplaceront pour essayer d’arrêter l’avance alliée. En plus de cela, les campagnes non jouées sont associées à plusieurs nouvelles fonctionnalités. Nouvelles unités, tactiques et capacités spéciales, et possibilité de jouer ces armées en mode Escarmouche.

L’original Une compagnie de héros est sorti en 2006 par Relic Entertainment. Il est rapidement devenu l’un des meilleurs jeux de stratégie au monde connus des fans de plusieurs communautés. Au fur et à mesure que le jeu devenait de plus en plus populaire, ses mods et packs d’extension continuaient à publier du nouveau contenu tout au long de la vie du jeu.

le mobile jusqu’à présent, le port a connu un succès surprenant. Avec le mélange unique de dévouement de la communauté et de connaissances sur les packs d’extension, il a offert une variété d’options aux fans. Avec le port mobile en expansion encore plus, la communauté du jeu s’étend à plusieurs régions et mondes.

Ce DLC peut être acheté après que les joueurs aient acheté le jeu de base. Ceux-ci peuvent être achetés dans les différents magasins d’applications et le pack d’extension est vendu moins cher que le jeu de base. En option, les joueurs doivent rechercher des faux liés à ce titre et à ses opportunités d’expansion réussies.

Il ne s’agit que de la mise à jour la plus récente du jeu. Avec la communauté dédiée toujours impliquée, les développeurs continueront très probablement à soutenir leurs fans. D’autres extensions peuvent être à venir avec d’autres ajouts futurs au titre.

Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer le site Web du développeur et la page de l’application du jeu. Ce titre existe depuis un certain temps et il semble qu’il continuera à se développer avec le temps.

Ce titre est le meilleur pour le public qui apprécie les jeux basés sur la stratégie. Bien qu’il contienne des représentations de guerre, il s’agit avant tout d’un jeu de stratégie.

Company of Heroes: Fronts opposés est disponible sur jeu de Google à l’heure actuelle.