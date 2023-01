Como Merlina : les autres productions de Tim Burton à voir en streaming

Si, comme des millions d’autres personnes, vous avez aimé Merlina, la série créée par Tim Burton pour Netflix, vous souhaitez probablement voir d’autres productions du créateur de bande comme Young Scissorhands, alors nous vous disons quelles autres productions de Tim vous pouvez trouver en streaming. Il n’est pas surprenant que vous souhaitiez voir plus de contenu du créateur basé en Californie, car au cours de sa seule première semaine, la série mettant en vedette Jenna Ortega a fait ses débuts dans plus de 50 millions de foyers qui ont regardé la série avec un total de 341 millions d’heures regardées. dans une semaine, selon Netflix.

Des films aux séries en passant par les animations, le réalisateur américain de 64 ans a une longue liste de projets que l’on peut retrouver sur différentes plateformes, comme Jack’s Strange World, sur Disney+, la même plateforme où l’on retrouve aussi Miss Peregrine et Peculiar Children. , ou film mettant en vedette Mila Wasikowska, Alice au pays des merveilles, dans lequel apparaissent également Johnny Depp, Helena Bonham Carter et Anne Hathaway.

Malgré le fait que Disney+ abrite plusieurs des productions pour enfants de Burton, telles que Frankenweenie, vous pouvez trouver les autres productions de Tim sur Apple TV, notamment Dark Shadows, une comédie dramatique surnaturelle mettant en vedette Johnny DEpp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green et Chloé Moretz ; et Sleepy Hollow, avec également Depp, ainsi que Christina Ricci, Christopher Walken, Casper Van Dien, Lisa Marie et Marc Pickering.

+ Quelles autres productions de Tim Burton diffusent en streaming ?

HBO Max est une autre des chaînes où vous pouvez trouver plusieurs des projets de Tim Burton, tels que Charlie et la chocolaterie, Corpse Bride et Beetlejuice, ce dernier l’un des films les plus connus et les plus acclamés de Burton sur lequel Michael Keaton joue un être dédié à expulser les vivants d’où vivent les morts pour qu’ils ne les dérangent pas. Le film de 1988 met également en vedette Winona Ryder, Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones et Catherine O’Hara, entre autres.

