« Community »: l’actrice anticipe l’arrivée du film de retrouvailles

Après la finale de la série en 2015, les fans de « Community » ont attendu avec impatience de voir la prophétie de « Six saisons et un film » se réaliser, prouvant que la sitcom NBC a toujours une suite forte et fidèle.

Créée par Dan Harmon (l’un des créateurs de « Rick et Morty »), la série nous a présenté un groupe particulier d’étudiants dans un collège communautaire joué par Joel McHale, Alison Brie, Donald Glover, Danny Pudi, Chevy Chase, Gillian Jacobs et Yvette Nicole Brown, qui nouent un lien d’amitié après avoir formé un groupe d’étude.

Bien qu’il n’ait pas été un succès retentissant lors de sa diffusion, «Community» est devenu un classique culte grâce à ses références spirituelles à la culture geek et à son style d’humour unique utilisant des situations qui vont du ridicule à l’embarrassant.

Au cours de l’année écoulée, ses principaux acteurs auraient participé à une lecture de scénario par Zoom avec la participation de Pedro Pascal en tant que narrateur et remplaçant de l’un des personnages, une rencontre qui a fait naître l’espoir de la réalisation du film tant attendu.

L’actrice Yvette Nicole Brown reste optimiste sur le fait que ce film pourrait être tourné plus tôt que prévu. Lors d’une récente conversation avec Variety, il mentionne que les anciens membres de la distribution de la série ont toujours un chat en groupe, qui est constamment actif.

«Nous plaisantons et rions ensemble au hasard. Vous ne savez jamais qui commencera. Cela pourrait être une blague de fan art, mais nous sommes toujours les uns sur les autres au quotidien. Le film? Je pense que c’est en route. Je ne sais pas quand, mais nous voulons tous le faire et c’est la moitié de la bataille », conclut Brown.