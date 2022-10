Community confirme la réalisation de son film avec son casting original

Après une longue attente, la série »Communauté » a officiellement son film tant attendu. Plate-forme paon annonce que la comédie reviendra avec un nouveau film et ses acteurs originaux, y compris Joel Mc Hale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rush Oui ken jeong.

Le processus d’obtention d’un film « Community » a été décrit comme « très compétitif », mais ce nouvel accord a permis à Peacock d’acquérir des droits non exclusifs sur les six saisons de « Community », qui sont également actuellement diffusées sur Netflix et Catalogue Hulu.

»Community The Movie » sera développé par Télévision Sony Pictures Oui Télévision universelle. Erin Underhill, présidente d’Universal, partage son enthousiasme pour ce nouveau projet. « Cette franchise est la définition même d’une communauté », a-t-il déclaré. « Nous sommes ravis de réunir le groupe et de poursuivre le voyage de ces personnages bien-aimés. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Le Seigneur des Anneaux : Rings of Power commence l’enregistrement de sa deuxième saison

De même, la présidente de NBCUniversal Television, Susan Rovner, a également commenté ce que ce projet signifie pour ses fans. « ‘Six Seasons and a Movie’ a commencé comme une ligne effrontée des premières saisons de ‘Community’ et a rapidement déclenché un mouvement de fans passionnés pour cette comédie NBC emblématique, hilarante et cool (cool, cool). »

« Nous sommes incroyablement reconnaissants que 15 ans plus tard, nous soyons en mesure d’apporter aux fans ce film promis et nous avons hâte de commencer à travailler avec Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony et nos partenaires d’UTV pour continuer cette comédie épique pour public de Peacock », a-t-il conclu.

Le créateur de la série Dan Harmon Oui André Invité produira et écrira le film »Community », avec McHale servant également de producteur exécutif avec Russ Krasnoff Oui Gary Foster.

D’autres détails tels que la date de sortie et le réalisateur n’ont pas été révélés, et il est également difficile de savoir si d’autres membres de la distribution tels que yvette nicole brun Oui donald gantier Ils seront de retour pour le film.

Vous pourriez également être intéressé par : Jack Ryan, série avec John Krasinski : date de sortie de la troisième saison

» Community » a duré cinq saisons au total sur NBC, avec sa sixième et dernière saison apparaissant sur Yahoo! Écran en 2015. La série a suivi un groupe d’étude dans un collège communautaire fictif à Greendale, Colorado.

Alors que « Community » a été annulé après six saisons, l’espoir des fans pour un film a commencé comme une blague dans l’épisode de la saison 2, où Abed a noté que la série de super-héros de NBC « The Cape » durerait « six saisons » et un film, » une phrase devenue réalité pour la série.