«Communauté»: où est le casting maintenant?

Communauté est une émission de télévision qui a non seulement changé la voie des sitcom télévisés, mais qui a développé un énorme culte dans le processus. La série, qui a finalement duré six saisons, mettait en vedette des icônes de la télévision de longue date comme Chevy Chase ainsi que des célébrités en devenir comme Donald Glover. Maintenant que Communauté a été interrompu pendant cinq ans, de nombreux fans se remémorent l’histoire de la série et rattrapent ce qui est arrivé à la distribution d’ensemble qui a fait Communauté un tel succès.

Quand «Community» a-t-il fait ses débuts à la télévision?

Donald Glover dans le rôle de Troy dans «Community» | Banque de photos Vivian Zink / NBC / NBCU

Communauté première sur NBC en 2009. L’émission a raconté l’histoire de Jeff Winger, joué par Joel McHale, un homme qui est radié et suspendu de son cabinet d’avocats quand on découvre qu’il a menti sur l’obtention de son diplôme.

Afin de remettre sa vie sur les rails et de travailler à l’obtention d’un vrai diplôme, Jeff s’inscrit à un collège communautaire, où il forme un groupe d’étude composé d’individus intéressants et uniques.

Au cours des années, Communauté introduit une grande variété de personnages, des surperformants compulsifs aux millionnaires excentriques. Les critiques et les fans ont loué le spectacle pour l’écriture originale et le jeu d’acteur, ainsi que pour le méta-humour de pointe qu’il employait.

Au cours de la série, Communauté a remporté de nombreux prix, dont un Primetime Emmy Award et le Critics ‘Choice Television Award pour la meilleure série comique. La série s’est terminée en 2015, mais elle reste extrêmement populaire sous la forme de rediffusions.

Qui étaient les stars de «Community»?

La star de Communauté était McHale, une comédienne et comédienne qui, à l’époque, était surtout connue pour son travail dans la série de sketchs comiques La soupe. McHale a reçu des éloges pour son travail dans Communauté, et cela reste l’une de ses œuvres les plus populaires.

Aux côtés de McHale se trouvaient une foule d’autres stars talentueuses, dont l’ancienne star de la SNL, Chevy Chase.

L’une des plus grandes étoiles à émerger Communauté est Donald Glover, un acteur, musicien, rappeur et comédien qui est apparu dans des films à succès comme Solo: une histoire de Star Wars et Les Muppets. Glover est également le moteur de la populaire série FX Atlanta, et chaque année, continue de briser de nouvelles barrières dans l’industrie du divertissement.

Autres acteurs qui sont apparus dans Communauté incluent Gillian Jacobs, Alison Brie, Ken Jeong et Yvette Nicole Brown.

Où est le casting de «Communauté» maintenant?

Ces jours-ci, Communauté reste aussi populaire que jamais, avec des fans originaux ainsi que de nouveaux aficionados. Les acteurs sont tous passés à d’autres projets, à l’exception de Chase, dont la carrière a été consumée par une vague de controverses après que des rapports aient révélé qu’il était exceptionnellement difficile à travailler sur le tournage de Communauté.

McHale est devenu un touche-à-tout dans l’industrie du divertissement, apparaissant dans une reprise passionnante du jeu télévisé Requins de carte.

Yvette Nicole Brown est une autre star, similaire à Glover, qui a rencontré un grand succès à la suite de Communauté fin. Brown travaille comme hôte pour un certain nombre de projets différents et est récemment apparu dans le nouveau film d’action réelle de Disney la belle et le Clochard.

Ken Jeong a continué à jouer dans sa propre série comique, Dr Ken, et complète actuellement le jury du concours de chant préféré des fans Le chanteur masqué.

Bien que tous les membres de la distribution se soient séparés, ils se sont réunis pour une table virtuelle lue au début de 2020, donnant aux fans l’occasion unique de voir jusqu’où ils ont tous parcouru les années qui ont suivi. Communauté fait ses débuts.