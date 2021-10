Commentaires de la famille de Brandon Lee sur un accident d’arme à feu impliquant Alec Baldwin

La famille de feu l’acteur Brandon Lee a pesé sur l’accident tragique sur le tournage de Rust qui a laissé la directrice de la photographie Halyna Hutchins morte à l’âge de 42 ans. Jeudi, la star du film Western Alec Baldwin avait filmé une scène impliquant une arme à feu prop qui a en quelque sorte déchargé un projectile. Hutchins a été déclaré mort peu de temps après et le réalisateur Joel Souza a également été hospitalisé pour ses blessures.

Cet incident rappelle à beaucoup ce qui s’est passé en 1993 avec Brandon Lee, le fils de la légende des arts martiaux Bruce Lee. À l’époque, Lee approchait de la fin de la production sur Le corbeau dans le rôle du personnage principal lorsque la tragédie a frappé sur le plateau. L’acteur a été tué par balle avec un pistolet à hélice chargé de balles factices mal fabriquées, laissant Lee mort à l’âge de 28 ans. Sa mort a entraîné une augmentation des mesures de sécurité dans l’industrie et le Rouiller L’incident a suscité la colère de nombreuses personnes se demandant comment cela pourrait se reproduire en 2021.

Après la tragédie de cette semaine, la famille de Brandon Lee a publié un message sur le compte Twitter officiel du défunt acteur. Le tweet de la famille Lee dit : « Nos pensées vont à la famille d’Halyna Hutchins et à Joel Souza et à tous ceux qui sont impliqués dans l’incident de Rouiller. Personne ne devrait jamais être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Période. »

Nos pensées vont à la famille d’Halyna Hutchins et à Joel Souza et à tous ceux impliqués dans l’incident de « Rust ». Personne ne devrait jamais être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Période. ?? – Brandon Bruce Lee (@brandonblee) 22 octobre 2021

Alec Baldwin, qui a déchargé le pistolet à hélice sur le plateau, était très bouleversé après l’incident. Par Variety, l’acteur a depuis déclaré dans un communiqué: « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je suis pleinement coopérant avec l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna.

Pour l’instant, aucune accusation pénale n’a été déposée contre qui que ce soit en relation avec la fusillade accidentelle. Les enquêteurs ont interrogé des témoins, l’affaire restant ouverte pour le moment. Fabrication sur Rouiller a été reporté indéfiniment, la société de production Rust Movie Productions LLC coopérant également pleinement avec les forces de l’ordre pour obtenir des réponses sur ce qui a conduit à ce qui s’est passé jeudi.

« L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna », indique un communiqué de la société. « Nous avons interrompu la production du film pour une période indéterminée et coopérons pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe. Nous fournirons des services de conseil à toutes les personnes liées au film pendant que nous travaillons à traiter cet horrible événement. «

Beaucoup à Hollywood ont également pesé sur le Rouiller incident. James Gunn a noté que sa « plus grande peur est que quelqu’un soit mortellement blessé » sur un plateau de tournage. L’acteur Joe Manganiello, qui a travaillé avec Halyna Hutchins sur Ennemi juré, a écrit qu’elle était « un talent absolument incroyable et une personne formidable » dans un article hommage. Dwayne « The Rock » Johnson a commenté le dernier post Instagram de Hutchins avec le message: « Je suis tellement désolé. Soyez tranquille. Mon amour et ma force à votre famille. » Cette nouvelle vient de Fox News.

Ma plus grande crainte est que quelqu’un soit mortellement blessé sur l’un de mes plateaux. Je prie pour que cela n’arrive jamais. Mon cœur va à toutes les personnes touchées par la tragédie d’aujourd’hui sur Rust, en particulier Halyna Hutchins et sa famille. – James Gunn (@JamesGunn) 22 octobre 2021

Sujets : Rouille, Le Corbeau