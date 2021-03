Comment Zack Snyder pense-t-il que les autres films de DC ont plus de succès que le sien?

Il n’y a jamais eu de réalisateur de films de bandes dessinées avec un public plus diviseur que Zack Snyder. Il a une légion de fans qui ont finalement réussi à faire le « Snyder Cut » de Ligue de justice une réalité. Mais le grand public n’a pas répondu aussi passionnément aux Homme d’acier ou Batman contre Superman. Dans une récente interview, on a demandé à Snyder ce qu’il pensait des autres films DCEU comme Shazam, Aquaman, et Wonder Woman trouvant une plus grande acceptation parmi le grand public, et le cinéaste a déclaré qu’il n’avait aucun ressentiment à ce sujet.

« Je ne pourrais pas être plus heureux. Cela ne me pique pas du tout. Ces films sont cool, et ils sont vraiment bien faits et excellents. Mais BvS, que j’adore ou que je déteste, c’est probablement le film le plus mentionné dans hashtags et références. C’est ce qui se rapproche le plus d’un film culte qui pourrait exister à ce niveau de la culture pop. Suis-je un provocateur? Un peu. Mon travail consiste-t-il à fabriquer des bonbons de la culture pop que vous mangez et que vous oubliez le lendemain? Non. Je préférerais [expletive] vous dans un film que de le rendre beau et joli pour tout le monde. Soyons francs, il n’y a pas de culte d’Aquaman. Jason est une force de la nature, et par tous les moyens, je veux qu’il y ait 100 films Aquaman parce que c’est un gars génial. Mais ce n’est pas controversé. Et j’ai volontairement, parce que j’aime ça, rendu les films difficiles. «

Alors que Snyder se contente d’avoir réalisé ses films d’une manière qui a suscité un débat aussi féroce, l’intention des dirigeants de Warner Bros. avait toujours été de créer un univers cinématographique géant de DC sur le modèle du MCU. À cette fin, le DCEU s’est éloigné de la vision de Snyder pour la franchise et le cinéaste a souhaité au studio toute la chance alors qu’il évoluait dans une nouvelle direction.

« [The studio is] 100 pour cent s’éloignant. Ils considèrent la coupe théâtrale de Justice League comme un canon. C’est leur décision. Je leur souhaite le meilleur, et j’espère que le tout est un blockbuster géant en plus du blockbuster en plus du blockbuster. Les stars de ces films sont mes amis, et je veux qu’ils soient prospères, et je veux que les gens l’aiment. «

Il sera intéressant de voir si la sortie du Snyder Cut pourrait encore gagner le grand public et ramener à nouveau le DCEU sous la vision originale de Snyder pour l’univers cinématographique qui a commencé avec Homme d’acier.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Le New York Times.

Sujets: Justice League, Batman vs Superman, Man of Steel