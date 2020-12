Comment Wonder Woman 1984 a empêché Cheetah de se transformer en catastrophe pour chats

La domination moderne dont jouissent les films de super-héros au box-office est en grande partie due aux grands progrès réalisés par CGI au cours des deux dernières décennies. Mais aussi réalistes que les effets spéciaux générés par ordinateur sont devenus, ils ont encore certaines limites. La réalisatrice Patty Jenkins a rencontré certaines de ces limitations lors de la conception du méchant principal Cheetah pour son prochain film Wonder Woman 1984. Ces limitations ont poussé Jenkins à choisir de garder le CGI du personnage au strict minimum.

« Trouver le bon mélange de prothèses et de CG pour effectuer cette transformation était … il a fallu une tonne de [research and development]. Cela a commencé le jour où je l’ai commencé, et nous ne l’avons terminé que le jour où nous l’avons terminé. C’était tellement complexe d’essayer de comprendre comment retirer ce personnage. J’en perdrais tellement de sommeil. Honnêtement. Parce que j’étais comme, ça pouvait aller si mal. La première chose que j’ai faite quand je suis entré dans le film a été qu’ils ont dit: « Nous pouvons faire tout cela en CG. Nous pouvons mettre les cheveux sur les gens. Et je me suis dit: « Montre-moi l’exemple des paris. » Et je l’ai vu, et j’ai dit: ‘Ce n’est pas assez bien. Si c’est là que se trouve notre technologie, ce n’est pas suffisant. … Chats tournait sur la scène à côté de nous, et je savais qu’ils vivaient la même chose. Et puis j’ai entendu dire qu’ils allaient simplement le faire en CG. Et je me suis dit: « J’espère que ça marche pour vous! » Mais je n’ai jamais été aussi reconnaissant pour le processus que j’ai suivi. «

Ironiquement, le précédent film DCEU de Jenkins, 2017 Wonder Woman, a également été accusé d’avoir présenté un CGI très pauvre dans la scène de bataille finale et d’avoir un méchant principal de CGI qui semblait avoir été arraché d’un jeu vidéo PlayStation. Espérons que cette fois, le look de The Cheetah sera beaucoup plus réaliste. Le personnage, joué par Kristen Wiig, a une relation profondément intime avec Diana, et leurs scènes ensemble doivent avoir un poids émotionnel. À cette fin, Jenkins a expliqué que le look de The Cheetah a été obtenu grâce à une combinaison de CGI et de prothèses.

« Je ne voulais pas que le visage de Kristen devienne une bizarrerie animée. Alors nous avons fini par faire des tonnes de prothèses. Du vrai travail. Et nous n’avons repris que certaines parties de son corps. Le reste est des prothèses. »

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film verra Wonder Woman affronter la puissance combinée de Maxwell Lord et The Cheetah, alors même que son amour perdu depuis longtemps, Steve, revient dans sa vie.

Wonder Woman 1984 arrive en salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salles sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Le film sera disponible pendant un mois sur HBO Max aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à Cinemablend.

