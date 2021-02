Comment WandaVision a gardé son plus grand secret si loin de s’échapper

Le cinquième épisode de WandaVision a probablement provoqué le plus grand bouleversement du MCU, avec l’arrivée d’Evan Peters en tant que frère de Wanda, Pietro alias Quicksilver, issu d’une réalité alternative. Son arrivée confirme apparemment l’existence du multivers et le fait que Fox X Men les films font désormais partie du MCU. Dans une récente interview, Kat Dennings, qui joue Darcy Lewis dans la série, a expliqué à quel point Marvel a travaillé dur pour garder secrète l’apparence de Peters.

« De toute évidence, c’était une énorme surprise. Je veux dire qu’ils me l’ont caché un peu aussi. Je n’étais pas sûr de ce qui se passait. Pendant que nous tournions, ils l’ont dissimulé. [this] chose, donc personne ne pouvait prendre une photo de drone de lui sortant d’une camionnette, ou quoi que ce soit. C’était un grand secret, mais, ils l’ont réussi. «

L’arrivée du nouveau Quicksilver est survenue juste au moment où Wanda et Vision étaient sur le point de venir à bout de la sombre vérité de la réalité de la sitcom dans laquelle ils existent. Le personnage de Peters est arrivé juste à temps pour ajouter un autre casse-tête déconcertant à la tragédie de la ville de Westview dans lequel se déroule la série. Pietro a également rempli un but narratif dans la nature «sitcommy» du monde que Wanda a créé. WandaVision Le showrunner Jac Schaeffer avait précédemment expliqué que l’ajout du nouveau Quicksilver est censé être un riff sur le trope « kooky parent qui passe pour une courte visite ».

«Nous nous sommes dit: comment lui donner cette entrée, puis en profiter, puis le rendre fou? Et nous avions depuis longtemps l’idée du trope du frère, ou du parent, ou de quiconque vient en ville et comme, remue les choses avec la famille – ce trope de sitcom … Nous y étions depuis si longtemps, et nous ne savions pas si ce serait possible. C’était compliqué à réaliser. «

« Evan était toujours partant pour ça – comme, toujours, toujours, toujours. Il est un fan de bandes dessinées et un fan de Marvel. Il est toujours partant pour l’option la plus étrange absolue. Et c’est un plaisir – vraiment un plaisir de travailler avec. Tout le monde était vraiment excité. Je pense que Kevin [Feige, Marvel Studios president] voulait s’assurer qu’il y avait une raison à cela, que cela avait du sens. Et j’espère que c’est ce que nous avons fait. «

Le sixième épisode de la série a laissé entendre que tout ne va pas bien avec ce nouveau Quicksilver. Seuls les prochains épisodes diront si ce nouveau Pietro restera dans les parages ou si Wanda devra encore perdre son frère.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. L’émission se déroule dans une réalité artificielle que Wanda a construite pour elle-même et son petit ami Android Vision sur le modèle de sitcoms classiques. De nouveaux épisodes sont diffusés les vendredis sur Disney +.

