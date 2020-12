Comment voyager rapidement dans Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 « s le monde ouvert est vaste, et vous allez donc passer beaucoup de temps à marcher, à courir et à conduire jusqu’à votre prochaine destination. Cependant, il existe un moyen d’accélérer le processus, et c’est en voyageant rapidement. Il y a un hic cependant; on ne sait pas exactement comment voyager rapidement lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois. Heureusement, si vous continuez à lire, vous trouverez toutes les réponses dont vous avez besoin pour voyager rapidement en Cyberpunk 2077.

Comment fonctionne le voyage rapide dans Cyberpunk 2077?

En bref, pour voyager rapidement Cyberpunk 2077, vous devez trouver un terminal de voyage rapide; il y en aura quelques-uns dans chaque quartier, et vous les trouverez marqués par une icône bleue sur la carte, comme indiqué dans l’image ci-dessus.

Pour utiliser un terminal de voyage rapide, il vous suffit de vous y rendre, d’appuyer sur utiliser et de trouver l’emplacement où vous souhaitez vous rendre; c’est aussi simple que possible! Cependant, vous ne pouvez utiliser ces terminaux qu’en les visitant et en les utilisant.

Parallèlement à cela, vous devrez également les déverrouiller avant de pouvoir les utiliser en découvrant leurs emplacements. Mais il convient de noter qu’il faudra un certain temps avant que cette fonctionnalité ne se déverrouille, car elle est verrouillée dans les premières heures du jeu.

Cela dit, si vous souhaitez débloquer des voyages rapides en Cyberpunk 2077, vous devez progresser de deux heures dans le jeu, alors asseyez-vous et profitez du trajet jusque-là. De plus, vous allez manquer tout ce que Night City a à offrir si vous voyagez rapidement partout.

C’est tout ce que j’ai pour vous avec ce guide, mais nous avons des tonnes d’autres guides qui vous attendent au Cyberpunk 2077 page de jeu. Je recommanderais personnellement de vérifier comment obtenir de l’argent et comment obtenir des guides d’implants. A bientôt, Samurai!