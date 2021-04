Comment voudriez-vous qu’on se souvienne de vous? La bande-annonce émouvante de la partie 2 de Selena: la série

Nous nous rapprochons de plus en plus de la première de la deuxième saison de Selena: la série sur le service de streaming Netflix, après une première partie qui s’est classée parmi les plus vues sur la plate-forme pendant un certain temps, mais les téléspectateurs l’ont jugée ennuyeuse. Cependant, de nombreux fans de la chanteuse ont été ravis de l’adaptation de son histoire et espèrent en voir la suite. Découvrez leur nouvelle bande-annonce!

La saison 1 était composé de neuf épisodes et il nous a fallu connaître ses débuts dans la musique depuis l’enfance pour devenir une star, franchir les barrières linguistiques pour conquérir des millions de personnes dans le monde. Dans le casting principal étaient Christian Serratos, Ricardo Chavira, Seidy Lopez, Gabriel Cavarria, Noemi Gonzalez et de plus.

Ce jeudi les réseaux sociaux de Netflix ils ont publié le nouvel aperçu de la deuxième saison avec une vidéo d’un peu plus de deux minutes. Là, nous la voyons devenir une artiste consacrée, car contrairement à ce qui a été vu précédemment, ils vont maintenant se plonger dans le phénomène qu’elle était en tant que chanteuse et ce qu’elle a commencé à signifier parmi ses fans.. Découvrez la bande-annonce!







En plus de son explosion musicale, inévitablement les chapitres mèneront également au meurtre de la chanteuse aux mains de Yolanda Saldívar, qui sera joué par Natasha Perez. Dans une conversation avec le médium Divertissement hebdomadaire assuré que son rôle sera important, mais que le spectacle « Il s’agit de la vie de Selena et non de sa mort ».

+ Quand est-ce que la partie 2 de Selena, la première de la série?

début avril Netflix a confirmé que la deuxième saison de Selena, la série arrivera le mardi 4 mai. Comme indiqué depuis le début, il y aura au total 20 épisodes, donc cette partie 2 comportera 11 chapitres jusqu’à sa fin tragique et ses funérailles ultérieures, mais si nous nous laissons emporter par les paroles de Perez, l’histoire se clôturera de manière agréable pour ses adeptes.