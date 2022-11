Comment votre corps s’adapte-t-il pendant l’hiver ?

Lorsque nous entrons dans l’hiver, il est évident que les choses changent. Nos modes de vie s’adaptent et nos habitudes changent. On passe de porter le moins possible pour profiter de la chaleur à s’envelopper au chaud et porter des doubles, voire triples couches. Nous constatons également que nos corps et nos humeurs changent radicalement. Mais qu’avez-vous été observé ? Quel genre de changements trouvez-vous que votre corps subit pendant l’hiver ?

Photo : Roberto Nickson/Unsplash

Tes mains vont rétrécir

Ce n’est évidemment pas permanent, mais vous constaterez que vos mains sont généralement plus petites pendant l’été. Cela se produit parce que vos mains reculent en raison de la constriction des vaisseaux sanguins. Cela maintient la chaleur enfermée, ce qui signifie que pendant l’été, vous pouvez souvent constater que vos mains sont plus rouges et plus enflées. Cela vient simplement du fait que la chaleur circule davantage dans le corps en raison du fait que les vaisseaux sanguins sont moins restreints.

Votre visage deviendra plus rose

Nous associons souvent les joues roses à ceux qui ont trop peu de rafraîchissements d’hiver. Cependant, l’hiver fait ressortir nos joues roses car vos yeux et vos joues sont plus sollicités par le froid. Cela signifie que votre corps déplace différents flux sanguins de différentes parties du corps – y compris vos joues – vers votre cœur et vos poumons pour garder la chaleur et la santé pendant ces mois les plus froids.

Photo : Kira auf der Heide/Unsplash

Votre corps utilise plus de calories

Cela peut sembler étrange, car la plupart d’entre nous supposons que notre corps conserverait des calories pour produire de l’énergie pendant l’hiver. Cependant, des études ont montré que notre corps brûle plus de calories pendant l’hiver qu’il ne le ferait pendant l’été. C’est une façon d’essayer de rester au chaud plutôt que de vous éviter la fatigue. Ne vous fiez pas à cela pour perdre du poids, cependant; l’augmentation calorique en termes de brûlure ne sera malheureusement pas suffisante pour vous assurer de commencer à perdre du poids.

Votre risque de crise cardiaque augmente

Gardez un œil sur celui-ci, car il faut être très strict. L’hiver met naturellement plus de stress sur notre corps, ce qui peut augmenter la probabilité d’un épisode dangereux comme une crise cardiaque. La pression accrue à laquelle vous faites face pendant l’hiver peut presque certainement entraîner une crise cardiaque si vous ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous. Le corps a besoin que le cœur pompe fort pendant l’hiver pour maintenir la chaleur de votre corps – cela peut entraîner plus de stress et donc augmenter les risques de crise cardiaque.