Comment voir si votre profil Facebook fait partie des 533 millions de comptes piratés

Ces derniers jours, un a été publié en ligne énorme base de données obtenu en volant des informations un 533 millions de profils Facebook. Le vol ne remonte pas à ces jours mais à la fin de 2019, mais l’archive risque de devenir dangereuse dès maintenant: l’avoir rendue disponible gratuitement en fait en fait une proie facile pour escrocs et pirates informatiques qui pourra utiliser les informations contenues pour des opérations de phishing et des escroqueries téléphoniques. Savoir si vos données se sont retrouvées parmi les volées peut être utile pour se préparer à l’avance à ces menaces, et pour ce faire, il suffit visitez un site dédié.

Comment vérifier les adresses e-mail liées aux comptes piratés

Baptisé Have i been pwnd, le portail est en ligne depuis des années et est exclusivement dédié à la collecte dans une base de données anonyme toutes les adresses e-mail n’a jamais abouti à des opérations de ce type: des vols intentionnels aux expositions accidentelles. Les utilisateurs saisissent leur adresse e-mail dans la case appropriée et le site renvoie une réponse: si les informations d’identification ont déjà été volées sur un ou plusieurs sites, une alerte apparaît, suivie du liste des services d’où il a été volé. Le conseil dans ces cas est de changer le mot de passe immédiatement associé à cette adresse, sur ce service et sur tous les autres où le même mot-clé a été réutilisé.

Les limites

Malheureusement, dans ce cas, ai-je été pwnd fonctionne partiellement. Parmi les informations des 533 millions de profils Facebook terminés en ligne, le point central étaient les numéros de téléphone. Outre les noms, les prénoms, les sexes, les âges et le statut sentimental, les adresses e-mail ont fui dans un petit pourcentage: seulement 2,5 millions de cas. Entrer votre adresse sur le site et recevoir un résultat négatif pour le moment ne garantit pas que vos nom, prénom et numéro de téléphone ne se soient pas mis en ligne. Le propriétaire du portail travaille sur un outil qui vous permet de vérifier ces données à partir du numéro de téléphone; en visitant le portail dans les prochains jours vous pouvez donc également accéder à cette fonctionnalité.

