Comment voir les trophées cachés de PlayStation 5 et les heures jouées

Les trophées cachés de la PlayStation 5 peuvent être vus. Vous en manquez et ne savez pas quoi faire? Eh bien, cette astuce vous aidera.

Beaucoup de choses ont changé sur PS5, mais d’autres restent. Si vous souhaitez terminer un jeu à 100%, nous vous montrons ce que vous devez faire pour voir le Trophées cachés PlayStation 5. De cette façon, vous n’avez pas besoin d’aller sur un site Web pour voir ce qui vous manque.

Comme sur PS4, vous devez appuyer sur le bouton carré du DualSense au-dessus du trophée caché pour qu’il nous montre le titre et une brève explication. Facile, simple et pour toute la famille. Dans la vidéo ci-dessous, vous avez les étapes à suivre. Vous pouvez également voir les heures de jeu que vous avez dans chaque jeu et ce dont vous avez besoin pour terminer un trophée.

Autres guides PlayStation 5 sur notre site Web

La dernière machine Sony a plusieurs curiosités, secrets et autres qui pourraient vous intéresser. Partagez des images sans quitter le jeu, voyez les trophées cachés … Voici une liste que nous mettrons à jour à mesure que nous publierons de plus en plus de guides PlayStation 5.

