Comment voir le lancement du Crew-2 avant l’aube de SpaceX depuis la côte est des États-Unis tôt vendredi

Les habitants de la majeure partie de l’est des États-Unis ont une excellente occasion, si le temps le permet, d’assister au lancement d’une fusée SpaceX quatre astronautes vers la Station spatiale internationale tôt vendredi 23 avril. C’est peut-être un spectacle incroyable, mais vous devrez vous réveiller avant l’aube pour le voir.

La prochaine mission d’astronaute Crew-2 de SpaceX pour la NASA lancera une fusée Falcon 9 presque parallèlement à la côte est des États-Unis. Le décollage est prévu à 5 h 49 min 02 s HAE (22 h 49 min 02 h 00 GMT) depuis la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride, pour envoyer le Falcon 9 et son vaisseau spatial Crew Dragon sur la bonne voie pour atteindre la station spatiale. .

Vous pouvez regarder le lancement en ligne ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA et de SpaceX, à partir de 1h30 EDT (06h30 GMT). Vous pourrez également le regarder directement à partir des webémissions de la NASA et de SpaceX. Mais si vous voulez voir le lancement de vos propres yeux, vous devrez savoir quand et où regarder (et avoir du beau temps aussi).

À quoi s’attendre

Depuis le sud-est des États-Unis, en fonction de la distance du spectateur par rapport à Cap Canaveral, le Falcon 9 devrait être facilement suivi dans le ciel d’avant l’aube grâce à la puissance enflammée de son premier étage, composé de neuf moteurs Merlin 1D. La lumière émise par ces moteurs sera visible pendant les 2 premières minutes et 36 secondes du lancement dans un rayon d’environ 300 milles terrestres du Centre spatial Kennedy.

Selon l’endroit où vous vous trouvez par rapport à Cap Canaveral (voir la carte), le Falcon 9 deviendra visible de quelques secondes à un peu plus de 2,5 minutes après avoir quitté le complexe de lancement historique 39A.

Trois secondes après la coupure du moteur principal (MECO), les premier et deuxième étages se séparent. Deux minutes et 47 secondes après le lancement, le deuxième étage, composé d’un seul moteur de fusée Merlin 1D est allumé, accélérant la capsule Crew Dragon (appelée Endeavour) et son équipage de quatre astronautes à la vitesse orbitale.

Le spectacle principal

Cette carte du ciel montre la zone de visibilité sur la côte est des États-Unis pour le lancement de la fusée Falcon 9 et de l’astronaute Crew-2 de SpaceX le 23 avril 2021. (Crédit d’image: Joe Rao / 45secondes.fr)

Alors que le deuxième étage du Falcon 9 s’élève suffisamment haut dans l’atmosphère pour capter la lumière du soleil, il devrait évoluer en un spectacle accrocheur.

Pour les observateurs au sol, le soleil se trouvera toujours sous l’horizon, donnant une sensation de crépuscule au ciel d’avant l’aube. Mais à l’altitude de la fusée ascendante, le soleil sera déjà au-dessus de l’horizon pour la capsule Dragon et la traînée d’échappement produite par le moteur de deuxième étage du Falcon 9. La lumière du soleil se reflétant sur l’échappement de la fusée l’illuminera, créant un panache long et en expansion.

Lors d’un lancement antérieur de SpaceX le 14 mars, lorsqu’une autre fusée Falcon 9 a également décollé avant le lever du soleil pour envoyer 60 satellites Starlink en orbite terrestre. Le résultat était une vue spectaculaire pour ceux qui étaient debout pendant les heures précédant l’aube.

Sur Long Island, l’astronome amateur, Tom Penino a assisté à l’exposition. Sur Internet Hot Line de la Société astronomique de Long Island (ASLI) ce matin-là, il a noté: « Environ 7 minutes après le vol, il a pu observer un ‘énorme cône en forme d’éventail’ se déplaçant du sud vers l’est. Ce qui m’a étonné était «à quelle vitesse» il roulait !! Il a traversé le ciel du S-SE-E en 10 à 15 secondes. Je pouvais voir le moteur propulser lui-même (2e étage), suivi par ce gros nuage en forme d’éventail qui le suivait . Le cône englobait des dizaines de degrés dans le ciel sud-est. Lors de l’arrêt du 2ème étage, le point de [the] le panache s’est éloigné de l’énorme nuage en forme d’éventail et a continué comme un point de lumière vers l’est. Finalement, ce point s’est estompé et je me suis retrouvé avec les conséquences du nuage en forme d’éventail restant. «

Un autre amateur de Long Island, John Vogt, effectuait une course de 10 km lorsqu’il a été pris par surprise et a également vu le lancement.

« Belle vue! » Vogt a fait un rapport sur la hotline ASLI. « Je suppose que le panache mesurait environ 4 à 5 degrés de diamètre et 10 degrés de long. » A titre de comparaison, les « étoiles pointeurs » (Dubhe et Merak) de la Grande Ourse sont distantes d’environ 5 degrés tandis que votre poing fermé tenu à bout de bras mesure environ 10 degrés.

Beaucoup d’autres ont rapporté l’observation de la traînée cosmique comme un OVNI, une boule de feu ou une «méduse spatiale».

Quand et où chercher:

Image 1 sur 2 Cette photo de Jonathan W. montre le lancement de la fusée SpaceX Falcon 9 le 14 mars 2021 vu de Holly Springs, Caroline du Nord. (Crédit d’image: Jonathan W.) Image 2 sur 2 Cette photo de Warren L. montre le lancement de la fusée SpaceX Falcon 9 le 14 mars 2021, vu de Front Royal, en Virginie. (Crédit d’image: Warren L.)

Côte sud-est des États-Unis: Partout au nord de Cap Canaveral, je suggère que les téléspectateurs se concentrent d’abord sur l’horizon sud-sud-est. Si vous êtes au sud du cap, regardez bas vers le nord-nord-est. Si vous êtes à l’ouest du cap, regardez bas vers l’est.

Carolines à Virginias: Regardez vers le sud-sud-est environ 3 à 6 minutes après le lancement.

Delaware / Maryland au sud de New York: Concentrez votre regard bas vers le sud-sud-est environ 6 à 8 minutes après le lancement. Pour les endroits à l’est (à droite) d’une ligne allant de Massena, NY à Riverhead, NY, le soleil sera au-dessus de l’horizon, ce qui rendra plutôt difficile voire impossible de voir le Falcon-9 contre le ciel bleu clair.

Il est important de noter que dans certains cas, Falcon 9 semblera littéralement effleurer l’horizon, alors assurez-vous qu’il n’y a pas de bâtiments ou d’arbres pour obstruer votre vue. Consultez notre carte pour les régions de visibilité; plus vous êtes proche de la côte, plus la fusée apparaîtra haut. En fonction de votre distance par rapport à la côte, le Falcon 9 sera quelque peu bas à l’horizon (à une altitude de 15 à 25 degrés).

Si vous êtes placé près du bord d’un cercle, Falcon 9 viendra à peine au-dessus de l’horizon et pourrait être obscurci par des nuages ​​bas ou de la brume.

La deuxième étape du Falcon 9 s’arrêtera 8 minutes et 47 secondes après le lancement à un point situé à environ 770 milles terrestres (au nord-est) de Cap Canaveral et à quelque 300 milles terrestres au sud-est de New York. À ce moment-là, la capsule Dragon aura atteint une altitude de 653560 pieds (123,8 milles terrestres), tout en se déplaçant à 16256 mi / h (26161 km / h) et devrait être visible dans un rayon d’environ 900 milles terrestres à partir du point de coupure du deuxième moteur (SECO).

Et, bien sûr, avant de partir à la recherche de la fusée, assurez-vous qu’elle a réellement quitté la rampe de lancement en regardant les émissions en ligne.

Que se passe-t-il en cas de gommage?

Si le lancement était reporté, la prochaine tentative de lancement aurait lieu le lundi 26 avril. Le décollage aurait lieu à 4 h 38 HAE (8 h 38 GMT).

Cependant, ce serait un lancement de nuit complète sans aucune chance que le soleil illumine la capsule Crew Dragon ou la traînée d’échappement de la fusée Falcon 9.