Comment voir le «  grand hexagone  » des étoiles d’hiver brillantes ce week-end

Haut vers le sud cette semaine vers 21h30 heure locale, nous pouvons voir un «grand hexagone» d’étoiles hivernales brillantes; un modèle qui a été conçu pour la première fois par l’auteur Hans Augusto Rey (1898-1977) dans son guide du ciel populaire « Les étoiles – Une nouvelle façon de les voir. »

La principale revendication de renommée de M. Rey était en tant que créateur du petit singe espiègle, Curious George. Mais c’était aussi un astronome amateur très assidu et ses deux guides étoiles (l’autre, un livre pour enfants, « Find the Constellations ») sont considérés comme des classiques durables des années 1950 et n’ont jamais été épuisés depuis leur première publication par Houghton Mifflin Co. de Boston.

Un hexagone est un polygone à six côtés et notre hexagone céleste est composé de six des 21 étoiles les plus brillantes. Au sud et un peu à l’est se trouve l’étoile bleuâtre Sirius, à Canis Major, la « Dog Star », la plus brillante de toutes les étoiles. Sirius est environ deux fois plus massif que notre soleil et brille 25 fois plus lumineux. Mais la principale raison pour laquelle il semble si éblouissant est qu’il est relativement proche de nous; à une distance de 8,6 années-lumière. Il semble que ce soit un clou sur le collier du Big Dog.

Rey « Great Hexagone » des étoiles d’hiver. (Crédit d’image: application SkySafari)

À l’ouest se trouve Rigel bleu-blanc, dans la constellation d’Orion, le chasseur. Une étoile supergéante, située à 860 années-lumière de la Terre et l’une des plus lumineuses de toutes les étoiles à l’œil nu. On estime qu’il brille avec une luminosité d’environ 120 000 fois celle de notre soleil.

Encore plus haut, se trouve l’Aldébaran orange dans la constellation du Taureau, le taureau, une étoile géante à 65 années-lumière de là, avec la particularité d’avoir une planète estimée plusieurs fois plus massive que Jupiter qui l’entoure. Le taureau se dirige vers Orion et un motif d’étoiles en forme de V représente son visage – l’amas d’étoiles Hyades – et nous pourrions penser à Aldebaran comme l’œil injecté de sang en colère du taureau,

Ensuite, à l’extrémité nord de l’Hexagone, nous trouverions Capella jaune dans la constellation d’Auriga. À 42 années-lumière de distance, il s’agit en fait d’un quadruple système d’étoiles composé de quatre étoiles. Capella est connue comme «l’étoile de la chèvre» et si vous regardez attentivement en dessous et à sa droite, vous verrez trois étoiles beaucoup plus pâles connues sous le nom de «gosses» ou jeunes chèvres.

Au sud et légèrement à l’est, on arrive à Pollux jaune orangé, la plus brillante des deux étoiles marquant les têtes des jumeaux Gémeaux. Castor, légèrement plus faible, est immédiatement adjacent à Pollux.

Enfin, au sud de nouveau vers Procyon, le « Little Dog Star » à Canis Minor. Comme Sirius, il est relativement proche de nous à seulement 11,5 années-lumière. Procyon est un nom grec qui signifie «avant le chien». Et en effet, des latitudes mi-nord, il se lève environ 25 minutes avant que Sirius ne fasse son apparition au-dessus de l’horizon est-sud-est.

Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur?



Il y a deux choses intéressantes qui peuvent être trouvées à l’intérieur de l’hexagone. Il y a d’abord une étoile rougeâtre très brillante, Betelgeuse, une star qui a fait les manchettes un peu en 2020 parce qu’elle a subi une décoloration inattendue.

Puisque Bételgeuse est une étoile super géante rouge et que ces étoiles sont proches de la fin de leur vie, il y avait des spéculations selon lesquelles cette étoile pourrait bientôt finir sa vie dans une explosion de supernova. Cependant, les scientifiques ont finalement déterminé que la décoloration anormale était très probablement causée par une immense quantité de matière chaude éjectée dans l’espace, formant un nuage de poussière qui bloquait temporairement la lumière des étoiles provenant de la surface de Bételgeuse.

En outre, à l’intérieur de l’Hexagone se trouve l’intersection des équateurs célestes et galactiques. L’équateur céleste est simplement le plan de l’équateur terrestre, projeté sur le ciel. L’équateur galactique se situe dans le plan de rotation de la Voie lactée. Les deux sont inclinés l’un par rapport à l’autre à 62 degrés. Cette valeur, correspondant à la différence angulaire entre l’axe de la Terre et celui de la galaxie, montre à quel point la Terre est inclinée du point de vue galactique, et vice versa.

Autres modèles



Avec autant d’étoiles brillantes englobant une région relativement petite du ciel, il est facile d’envisager d’autres formes géométriques. En fait, avant que M. Rey ne crée son Grand Hexagone, il utilisa Sirius, Procyon, Pollux, Castor et Capella pour former un demi-cercle de balayage qu’il appela le «Grand Arc de Sirius».

Et nous pouvons également former un grand triangle presque équilatéral formé par les étoiles Bételgeuse, Sirius et Procyon, parfois appelé le Triangle d’hiver. Comme le Triangle d’été Vega-Deneb-Altair, il chevauche la Voie lactée, bien qu’une partie beaucoup moins visible de celle-ci.

Et d’autres encore ont transformé l’Hexagone de Rey en quelque chose de différent: le céleste « G. » Commencez simplement à Aldebaran et balayez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous arriviez à Rigel. Puis, au lieu de continuer vers Aldebaran, détournez-vous plutôt vers Bellatrix, l’étoile qui marque l’épaule gauche d’Orion; la troisième étoile la plus brillante de la constellation d’Orion. Dirigez-vous ensuite tout droit vers l’est (à gauche) jusqu’à Bételgeuse, complétant le contour de la sixième lettre de l’alphabet.

Des étoiles pour toutes les saisons



Orion, Taureau, Gémeaux et les autres motifs d’étoiles environnants sont traditionnellement appelés constellations d’hiver, mais ces désignations saisonnières sont plutôt lâches. Ils indiquent simplement la saison quand un motif en étoile est le mieux visible pendant les heures de soirée.

Outre le fait que ces constellations sont celles d’été pour l’Australie et le Brésil, elles peuvent également être vues à l’automne par ceux de l’hémisphère nord qui peuvent regarder vers le ciel entre minuit et l’aube. Par exemple, les mêmes étoiles et constellations qui sont maintenant dans le ciel en milieu de soirée peuvent être vues à 5 heures du matin, heure d’été locale, à la mi-octobre.

La précession est un autre facteur qui détermine la «saison» d’une constellation. La précession fait référence à l’oscillation de l’axe de la Terre; un mouvement en forme d’entonnoir, qui décrit une oscillation complète en environ 25 800 ans. Actuellement, l’étoile Polaris est l’étoile du Nord. Mais à l’époque des pyramides, il y a environ 5000 ans – lorsque l’étoile Thuban était l’étoile du Nord – Orion, Taureau et Gémeaux étaient des constellations d’automne pour l’hémisphère nord. Et quand la brillante étoile Vega deviendra l’étoile du Nord en 14000 après JC, ce seront des regroupements d’été.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers ‘Almanac et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.