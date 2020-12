L’attente pour Wonder Woman 1984 touche à sa fin! Le film avec Gal Gadot et dirigé par Patty Jenkins Elle a dû traverser de nombreux retards dus à la pandémie de coronavirus, mais se prépare déjà à donner naissance au monde. Avant la sortie en salles et sur HBO Max, le film aura une première virtuelle pleine de surprises. Comment le voir?

Les discussions pour faire une suite au premier film ont commencé en juin 2017 et le tournage a culminé en décembre 2018. Après le tournage dans d’autres endroits à la mi-2019, tout était prévu pour une sortie en 2020, bien que la contingence sanitaire due à Covid-19 ait rendu impossible l’utilisation des cinémas pour le lancement. Enfin, il a été décidé que le 25 décembre, la bande serait disponible dans les salles aux États-Unis et en streaming.

Quand Wonder Women 1984 est-elle présentée en première au Mexique et en Amérique latine?

Le différent restrictions En raison de la pandémie, ils ont également entraîné une modification des dates de sortie dans le monde entier. Il 16 Décembre sera disponible dans les pays européens tels que France, Royaume-Uni et Portugal, tandis que l’Amérique latine envisage d’atteindre le 17 de ce mois. Ce jour-là peut être vu dans les cinémas ouverts de Mexique, Bolivie, Brésil, Guatemala, Nicaragua, Panama, El Salvador et Costa Rica.

Comment voir la première virtuelle de Wonder Woman 1984?

Avant le lancement tant attendu, Wonder Woman 1984 a organisé une première virtuelle pour ses fans. Cela va-t-il 15 décembre à 12 h Pacifique (14 PM au Mexique, 17 PM en Argentine et 15 PM au Pérou) via le site officiel de DC Fandome. Il y aura un Aperçu du film exclusif, invités spéciaux et plus de surprises.

Comme le film Warner Bros sortira à des jours et à des heures différents selon le pays, sa réalisatrice Patty Jenkins a fait une demande très importante à ses fans lors de conversations avec Collider: « Je demande juste aux fans de ne pas se gâter les uns les autres. Donnez à tout le monde une chance d’en faire l’expérience. ».

Quand Wonder Woman 1984 sort-il en salles? Source: Variété

Mercredi 16 décembre: Belgique, Bulgarie. Afrique du Sud, Egypte, Estonie, France, Grèce, Hollande, Islande, Indonésie, Portugal, Royaume-Uni, Suisse

Jeudi 17 décembre: Bolivie, Brésil, Costa Rica, Croatie, Chypre, Danemark, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Malaisie, Mexique, Moyen-Orient – Autre, Nicaragua, Panama, Qatar, Arabie saoudite, Serbie, Singapour, Slovaquie, Taïwan, Thaïlande , Émirats arabes unis

Vendredi 18 décembre: Chine, Afrique de l’Est, Japon, Nigéria, Espagne, Vietnam

Mercredi 23 décembre: Autriche, Allemagne, Corée

Jeudi 24 décembre: Hongrie, Slovénie

Vendredi 25 décembre: Canada, Colombie, États-Unis, Finlande, Inde, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède, Venezuela

Samedi 26 décembre: Australie, Nouvelle-Zélande

Jeudi 7 janvier: Ukraine, Uruguay

Vendredi 8 janvier: Philippines

Jeudi 14 janvier: Azerbaïdjan, autres pays de la CEI, République tchèque, Kazakhstan, Russie

Vendredi 15 janvier: Roumanie, Turquie

Jeudi 21 janvier: Chili, Pérou

Vendredi 22 janvier: Pologne

Jeudi 28 janvier: Italie