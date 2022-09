Comment voir et combien de chapitres a « The Gypsy Bride »

Avec Nerea Barros, « La mariée gitane » est une série d’Atresmedia qui suit Elena Blanco, une inspectrice des homicides obsédée par la résolution d’une macabre affaire d’homicide. Elle et son équipe seront chargées de rechercher le responsable d’un rituel cruel.

La fiction réalisée par Paco Cabezas (« Fear the Walking Dead », « Penny Dreadful » et « The Umbrella Academy ») est une adaptation du roman à succès de Carmen Mola, le pseudonyme utilisé par le trio d’écrivains formé par Jorge Díaz, Agustín Martínez et Antonio Mercero.

Dario Grandinetti, Ignacio Montes, Mona MartinezLucía Martín Abello, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Mónica Estarreado, Moreno Borja et Lola Casamayor font également partie du casting de «la mariée gitane”, qui a été enregistré pendant quatre mois à partir de janvier 2022 entre le centre de Madrid, Alcalá de Henares et Ségovie.

Nerea Barros dans le rôle d’Elena Blanco dans « The Gypsy Bride » (Photo : Atresmedia)

COMMENT ET A QUELLE HEURE PUIS-JE VOIR « LA NOVIA GITANA » ?

Les deux premiers épisodes dela mariée gitane” créée le 25 septembre 2022 à Atresjoueur Premium. Les six chapitres restants seront disponibles sur la plateforme de streaming tous les dimanches jusqu’au 6 novembre.

Pendant ce temps, Antena 3 a annoncé qu’elle diffusera gratuitement le premier épisode du drame espagnol le mercredi 28 septembre 2022 à partir de 22h45. après « La fourmilière ». Cependant, c’est un événement unique.

CHAPITRES DE « LA MARIÉE GYPSY »