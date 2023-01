Comment VOIR EN DIRECT la nomination aux Oscars 2023 en ligne et en streaming

Prix ​​Oscar

Les Oscars présentent tous les nominés pour l’édition 2023 et ici nous vous dirons comment vous pouvez faire pour le voir en ligne.

©GettyComment VOIR EN DIRECT la nomination aux Oscars 2023 en ligne et en streaming.

La Académie des arts et des sciences du cinéma prépare la 95e édition du Prix ​​Oscarqui aura lieu la prochaine 12 mars au légendaire Dolby Theater de Los Angeles. Cependant, nous devons d’abord connaître tous les films, acteurs, actrices et équipes techniques qui concourront dans les 23 catégories sélectionnées par l’organisation. Cela sera annoncé ce mardi et ici nous vous dirons où les voir.

Pour cette année, il y aura des modifications importantes au sein de la cérémonie, car cette fois, il y aura un hôte et ce sera Jimmy Kimmel, après quelques années sans présentateur officiel. D’autre part, nous verrons toutes les récompenses à l’écran et il n’y aura pas de livraisons pendant les pauses publicitaires comme cela s’est produit en 2022, après les plaintes correspondantes des membres de l’Académie.

+Comment regarder les nominés aux Oscars 2023 EN DIRECT

Après des semaines au cours desquelles d’autres événements ont commencé à schématiser l’agenda possible de cette célébration, ce mardi, tous les nominés sont annoncés. Allison Williams et Riz Ahmed liront toutes les présélections pour participer aux Oscars 2023. Vous pouvez le regarder en ligne et gratuitement via la chaîne YouTube de l’Académie. Ici, vous pouvez le faire!

Bien qu’il ne soit pas possible de prévoir quels seront les longs métrages qui concourront, nous pouvons observer ce qui se passe dans d’autres grands prix tels que le Ballons d’Or. Les yeux de l’Amérique latine sont tournés vers deux candidats pour faire partie de la catégorie Meilleur film international, tels que Barde au nom du Mexique et Argentine, 1985 d’Argentine.

Le monde sera attentif aux films qui feront partie de la catégorie Meilleur film, ainsi qu’aux acteurs et actrices les plus marquants de l’année écoulée, selon les votes des membres de l’Académie. Le rendez-vous avec le Oscars 2023 déjà prévu pour la prochaine 12 marsoù l’on s’attend à laisser derrière elle ce qui s’est passé en 2022 avec Will Smith et Chris Rock, qui ont pris les regards pour leur altercation.

