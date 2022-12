Comment vivez-vous ? : le dernier film de Hayao Miyazaki dévoile sa date de sortie

Le dernier film du réalisateur Hayao Miyazaki avec Studio Ghibli intitulé »Comment vivez-vous? » vient de fixer sa date de sortie pour juillet 2023. Le studio d’animation acclamé a annoncé via Twitter que le dernier projet de Miyazaki avant sa retraite sortira en salles au Japon le 14 juillet 2023.

La publication Studio Ghibli n’incluait pas d’informations supplémentaires sur l’intrigue de »Comment vivez-vous ? », bien que l’on sache que son histoire a repris le roman écrit par Yoshino Genzaburo du même nom. Le studio a même confirmé que le titre »Comment vivez-vous ? » sera conservé provisoirement, partageant une affiche promotionnelle avec un gros plan d’oiseau.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Quels sont les meilleurs films d’animation de l’histoire

Le nouveau long métrage du réalisateur Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli a été annoncé ! COMMENT VIVEZ-VOUS (titre provisoire) ouvre dans les salles au Japon le 14 juillet 2023. https://t.co/fHnLM6epTS —Studio Ghibli (@GhibliUSA)

13 décembre 2022





Miyazaki était déjà à la retraite jusqu’à ce qu’il retourne travailler sur »How Do You Live? », un film qui est entré en production en 2016. Le président du Studio Ghibli, koji hoshinoa confirmé en octobre de cette année que le film était presque terminé, déclarant que le projet était à grande échelle, comprenant un plus grand nombre d’animateurs que les productions précédentes.

« Lorsque nous faisions Mon voisin Totoro, nous n’avions que huit animateurs. Et Totoro, nous l’avons fait en huit mois », a-t-il déclaré. « Pour le film en cours sur lequel travaille Hayao Miyazaki, nous avons 60 animateurs, mais nous ne pouvons créer qu’une minute d’animation par mois. »

Le dernier film de Miyazaki n’a pas été la dernière nouvelle concernant les projets d’animation réalisés par Studio Ghibli récemment. Le studio a collaboré avec lucasfilm qui a été créé sur Disney en novembre 2022, étant un court métrage d’animation intitulé » Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Parc Ghibli : voici à quoi ressemble le parc à thème du Studio Ghibli

Le court métrage a uni le personnage populaire de » The Mandalorian », Grogu, également connu des fans sous le nom de Baby Yoda, avec les gobelins de suie qui apparaissent dans les films du Studio Ghibli tels que » Mon voisin Totoro » et » The Spirited Away » ‘. D’une durée de trois minutes, l’animation a été entièrement réalisée à la main, à l’image des films du studio.

De même, Studio Ghibli a ouvert son premier parc à thème en novembre dernier, connu sous le nom de Ghibli Park, dans la préfecture d’Aichi au Japon. Le parc a toutes sortes d’endroits qui font référence aux films Ghibli, les fans pouvant découvrir les histoires des personnages eux-mêmes.

»How Do You Live? » sortira le 14 juillet 2023, bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle pour sa sortie en dehors du pays.