Nous vous expliquons comment verrouiller et déverrouiller votre mobile en utilisant uniquement votre voix.

Déverrouillez votre mobile de manière simple en utilisant votre voix

Normalement, pour verrouiller le mobile, nous appuyons sur le bouton d’alimentation ou sur le capteur d’empreintes digitales. Mais pouvez-vous imaginer pouvoir verrouiller et déverrouiller le mobile avec la voix?

Cette fonctionnalité est non seulement super pratique, mais elle est idéale si votre bouton d’alimentation se casse et vous n’avez aucun moyen de verrouiller le téléphone pour l’utiliser. Bien sûr, bien sûr, vous devrez activer ce paramètre avant que vous avez un problème avec le déverrouillage.

Il va également de soi que si vous activez le déverrouillage vocal, le niveau de sécurité de votre mobile ça va baisser un peu. Garde cela à l’esprit.

Comment verrouiller et déverrouiller votre mobile avec votre voix sur Android

Aujourd’hui, nous essayons automatiser et optimiser tout ce que nous pouvons. Non seulement en ce qui concerne la domotique, mais aussi les actions que nous permettent les appareils mobiles.

Dans ce cas, la caractéristique que nous verrons est celle de verrouiller le mobile avec la voix. Assurez-vous donc de prendre soin de votre voix et de ne pas vous enrouer.

Ceux-ci sont le Pas a continuer:

Désactiver tous les systèmes de déverrouillage

Tout d’abord, ce que vous devez faire, c’est supprimer les systèmes de déverrouillage. C’est-à-dire le code de sécurité ou la broche, le motif, le capteur d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale, etc. Pour que l’astuce fonctionne et que vous puissiez déverrouiller le mobile en utilisant uniquement votre voix, il va falloir tout désactiver.

C’est un peu risqué, surtout si vous perdez votre téléphone ou si vous le déverrouillez accidentellement. Mais c’est la seule façon de faire le tour de déverrouiller par la voix. Il faudra donc mettre sur une échelle ce que vous préférez.

Installez un lanceur sur votre mobile Android

Étant donné que les routines ne peuvent pas être configurées sur le propre lanceur du système, vous devrez en installer une plus grande sur votre appareil Android. Choisissez l’un des meilleurs lanceurs pour Android, celui que vous voulez, puis vous pourrez passer à l’étape suivante.

Vérifiez que vous avez activé l’écoute active

La prochaine chose que vous devez faire est de vérifier cela en disant « OK Google », votre mobile répond. Pour le faire, suivez ces étapes:

Ouvrez l’application Google sur votre mobile Android

Cliquez sur votre photo de profil puis sur Paramètres

Appuyez sur « Voix »

Appuyez sur « Correspondance vocale »

Vérifiez que le « Ok Google » est activé

Vous devez vous assurer que le Le commutateur OK Google est activé afin que vous confirmiez qu’il vous écoute. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons déjà comment activer et désactiver facilement Ok Google.

Mais ce n’est pas tout, car en dehors de l’écoute active, vous devez également vous assurer qu’elle vous permet d’établir une conversation. C’est ce qu’on appelle conversation en cours, une fonctionnalité que vous pouvez et devez également activer pour que cette triche fonctionne. Pour le faire, suivez ces étapes:

Ouvrez l’application Google

Cliquez sur votre photo de profil puis sur « Paramètres »

Cliquez sur l’assistant Google

Cliquez sur « Conversation continue »

Vérifiez qu’il est activé

Cette fonctionnalité dont vous avez besoin activé pour poser des questions de suivi. Avec tout cela prêt, il ne reste plus qu’à commencer à créer les routines.

Routine pour déverrouiller le mobile avec la voix étape par étape

Voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Google

Cliquez sur « Paramètres »

Cliquez sur « Routines » > « Nouveau »

Cliquez sur « Ajouter le premier élément »

Choisissez « Quand je le dis à l’Assistant Google »

Écrivez un mot comme « Déverrouiller », cliquez sur « Ajouter le premier élément » et enregistrez

Cliquez maintenant sur « Ajouter une action »

Choisissez « Essayez d’ajouter vos propres commandes »

Tapez « Ouvrir (+ nom du lanceur) » et appuyez sur terminé, puis enregistrez

Avec ça, je serais. Ils peuvent sembler beaucoup d’étapes, mais ils sont amusants et vous verrez que dès que vous le faites la première fois, cela devient super rapide et intuitif. Il n’a rien.

Pour vérifier que cela fonctionne, il vous suffit de prononcer la phrase suivante : Hey Google, unlock.

tu devras dire ouvrir ou le mot ou la phrase que vous avez choisi au point précédent. Tout ce que vous voulez, même si idéalement, cela devrait être quelque chose de facile et intuitif à retenir.

Automatiquement, si vous avez activé tout ce qui précède et que tout se passe bien, vous verrez que vous obtenez déverrouiller le téléphone avec succès, sans avoir à appuyer sur aucun bouton et sans taper une épingle ou un motif. Une fonctionnalité qui permet même de déverrouiller un mobile avec un écran cassé.

Routine pour verrouiller le mobile avec la voix pas à pas

Pour verrouiller le mobile avec votre voix, il n’est pas vraiment utile de faire ce qui précède en sens inverse, car vous avez besoin télécharger une application pour verrouiller le téléphone.

Cette application est nécessaire car c’est celle qui activera l’assistant pour exécuter le verrou.

Il existe de nombreuses applications qui vous servent dans le Play Store et même des applications gratuites. L’un des plus populaires est Écran éteint et verrouillé.

Une fois que vous l’avez téléchargé et installé sur votre appareil, la prochaine chose à faire est créer une routine. D’autres plus. A cette occasion, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Google

Cliquez sur « Paramètres »

Cliquez sur « Routines » > « Nouveau »

Cliquez sur « Ajouter le premier élément »

Choisissez « Quand je le dis à l’Assistant Google »

Écrivez un mot comme « blocs », cliquez sur ajouter le premier élément et enregistrez

Cliquez maintenant sur « Ajouter une action »

Choisissez Essayez d’ajouter vos propres commandes

Tapez « Open Screen Off and Lock », appuyez sur terminé puis enregistrez

Avec cette routine configurée, vous verrez que dès que vous prononcez la phrase magique, vous obtenez verrouiller le mobile à l’aide de la voix.

C’est très bien en de nombreuses occasions, que ce soit le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas ou dans des situations où nos mains sont sales et nous ne voulons pas toucher l’appareil pour le verrouiller, ce qui est très courant, surtout lorsque nous cuisinons.

Maintenant il ne vous reste plus qu’à vérifier pour prononcer le déverrouillage et le verrouillage à la voix, pour voir s’il fait les bonnes choses. deux routines configurées avec succès. De plus, à ce stade, vous pouvez les personnaliser à votre guise et même exécuter d’autres actions et routines.

Si tout s’est bien passé, lorsque vous direz Ok Google, verrouillez, vous verrez que votre téléphone est verrouillé avec votre voix.

Nous savons qu’il y a pas mal d’étapes et qu’il peut être un peu ennuyeux de devoir supprimer la sécurité qui protège notre appareil des griffes de tiers, car n’importe qui pourra verrouiller et déverrouiller en utilisant uniquement les boutons. Mais vous ne pouvez pas tout avoir.

Si vous mettez le voix Pour le reste, ou vous êtes une personne qui a toujours tendance à avoir son téléphone portable à la maison ou dans un endroit sûr, vous pouvez le laisser pour qu’il soit sans aucun doute beaucoup plus confortable pour vous au quotidien. Tout dépend de ce que vous préférez.

