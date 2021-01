Comment vérifier le nombre de points que vous avez sur votre permis de conduire?

En vigueur depuis 2016, le permis de conduire à points commence à avoir peu de secrets pour les conducteurs portugais (surtout si vous avez lu cet article).

Cependant, il y a une question qui continue de tourmenter de nombreux conducteurs et est la suivante: comment savoir combien de points nous avons?

Contrairement à ce que vous pourriez imaginer, savoir combien de points vous avez sur votre permis de conduire est assez simple et vous n’avez même pas besoin de… quitter la maison pour le faire.

«Choc technologique», bien sûr

Sachant que le permis de conduire pour les points a été lancé au France le 1er juillet 2016, il serait étrange que la consultation des points ne puisse se faire par voie électronique.

Cela dit, la consultation des points du permis de conduire se fait sur une plateforme spécifique, plus précisément sur le portail administratif de la circulation routière de l’ANSR. En plus de pouvoir consulter les points de votre carte, vous pouvez également vous renseigner sur les amendes et pénalités.

Comment vous enregistrez-vous?

Une fois sur la plateforme, vous devez vous inscrire, car il existe trois types d’utilisateurs qui peuvent s’inscrire: les personnes physiques, morales et mandataires.

Dans cet article, nous parlons des personnes physiques (alias conducteurs) et ils peuvent s’inscrire via la Citizen Card (s’ils disposent d’un lecteur de carte) ou en s’inscrivant sur la plateforme.

Pour ce faire, les données suivantes sont nécessaires: nnom complet; ÉTAIN; type de permis de conduire; pays émetteur; numéro de permis de conduire; Adresse complète; identification personnelle et adresse e-mail.

Après avoir saisi ces données, vous recevrez un lien dans votre adresse e-mail afin que vous puissiez définir votre mot de passe pour accéder à la plateforme. Quand tu l’as fait, voila, vous avez accès à votre page sur le portail.

Dans celui-ci, comme nous vous l’avons déjà dit, vous pourrez consulter les points que vous avez dans la lettre, les amendes et les pénalités. Attention, si vous avez eu une amende qui n’entraîne pas la perte de points ne soyez pas surpris qu’elle ne soit pas sur la plateforme. C’est que seules les infractions qui entraînent le retrait de points sont répertoriées sur le portail.