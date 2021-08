« Comment vendre des médicaments en ligne (rapidement) »: La vraie histoire derrière la série Netflix

« Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)» (« Comment vendre de la drogue en ligne rapidement » en espagnol) suit un adolescent qui commence à vendre de l’ecstasy en ligne et devient l’un des plus gros trafiquants d’Europe pour récupérer son ex-petite amie, mais saviez-vous que cette série Netflix est un vrai récit?

Alors que dans la fiction co-créée par Philipp Käßbohrer et Matthias Murmann le protagoniste est Moritz Zimmermann, dans l’histoire qui s’est déroulée à Leipzig (Allemagne) en 2015, la star est Maximilian, un jeune homme de seulement 17 ans qui a créé une vente site dans le clearnet.

Selon l’interview de Vice, ce personnage a utilisé les avantages de la blockchain et des achats et ventes sur Internet via des bitcoins pour dissimuler à la fois son identité et celle de ses clients.

Flocons brillants C’était le nom de sa boutique en ligne, qui avait un large répertoire de stupéfiants de synthèse et donnait la priorité à l’expérience de l’utilisateur, c’est pourquoi elle faisait des suggestions en fonction du type de drogue acheté.

Alors que dans la série, le site Web s’appelle MyDrugs, dans la vraie vie, le site s’appelle Shiny Flakes (Photo: Netflix)

L’ARRESTATION DU VRAI MORITZ ZIMMERMANN

Après un peu plus d’un an, Maximilien il a été arrêté pour commerce de stupéfiants dans le monde entier. Vice a indiqué que même si sa distribution était principalement axée sur l’Allemagne et l’Europe, ses marchandises atteignaient l’Indonésie.

Au moment de sa capture, il disposait de 4,1 millions d’euros, produit des quelque 320 kilogrammes de stupéfiants qu’il trafiquait. Maximilian a été jugé mineur et condamné à sept ans de prison.

Comment avez-vous réussi à capturer celui qui a inspiré « Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)« ? Comme l’explique le portail susmentionné, il a commis deux grosses erreurs. La police est devenue méfiante lorsqu’une série de colis non livrés dans l’entrepôt de DHL à Radeberg et Leipzig sont apparemment retournés à un expéditeur inexistant, qui n’avait pas les timbres-poste nécessaires, mais avait déjà été ouvert.

De plus, Maximilien utilisait la gare près de chez lui pour effectuer toutes les expéditions. « Il savait que la police n’était pas en mesure de lire ses e-mails cryptés ou de suivre le flux d’argent de ses Bitcoins. Il était assez intelligent pour savoir comment démarrer sa propre entreprise en ligne avec l’aide de Tor sans se faire prendre. Ses adresses de sites étaient enregistrées aux Tonga et à l’île Cocos ; les serveurs étaient aux Pays-Bas. Il opérait sur le darknet et le clearnet, annonçait publiquement qu’il vendait et se sentait en sécurité – aussi en sécurité que vous pouvez vous sentir lorsque vous vendez à l’échelle mondiale une grande variété de substances illégales. La police n’avait rien sur lui en ligne. Ils n’avaient rien sur lui jusqu’à ce qu’ils soient dans sa chambre, qui était son entrepôt et son quartier général », a expliqué Vice.