« Comment vendre des médicaments en ligne (rapidement) », la saison 4 aura-t-elle sur Netflix ?

La troisième saison de « Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)» (« Comment vendre de la drogue en ligne (rapidement) » en espagnol) a été créé sur Netflix le mardi 27 juillet 2021, mais les fans de la comédie dramatique allemande et les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un quatrième versement.

PLUS D’INFORMATIONS: « The A List » : aura-t-il la saison 3 sur Netflix ?

Dans les six premiers épisodes de la série créée par Philipp Käßbohrer et Matthias Murmann, Moritz Zimmermann, un jeune homme qui se lance dans la vente de drogue en ligne pour impressionner et reconquérir sa petite amie, renforce l’entreprise avec son équipe. Cependant, lorsque la pharmacie en ligne connaît plus de succès, les dangers deviennent plus grands.

Alors que dans le deuxième volet, Moritz et le gang MyDrugs renforcent leur activité, et la pharmacie en ligne devient plus performante et encore plus dangereuse ; Dans le troisième, lorsque l’état de Lenny s’aggrave, le gang met ses différends de côté et se concentre sur la collecte de fonds pour le traitement. Mais de nouvelles menaces arrivent. Ensuite, « Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)« Aura-t-il une quatrième saison ?

« COMMENT VENDRE DES MÉDICAMENTS EN LIGNE (RAPIDE) » AURA-T-IL LA SAISON 4 ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série, mais apparemment dans le dernier chapitre du troisième volet, où une situation à haut risque amène des amis à décider de toute urgence quelle sera leur prochaine étape, l’histoire de Moritz Zimmermann pourrait continuer dans un nouveau lot d’épisodes.

Surtout, compte tenu de la réponse positive du public et des critiques, qui louent le spectacle pour son histoire fascinante, ses performances et son esthétique visuelle, il pourrait bientôt obtenir le feu vert pour une quatrième saison.

Alors oui « Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)« C’est renouvelé pour un nouvel opus, il est probable que Moritz s’évade de prison, mais avec l’aide de qui ? De plus, l’activité de vente de médicaments se poursuit-elle? Qui est en charge?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction de ses utilisateurs et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Qu’arrivera-t-il à Moritz dans une quatrième saison de « Comment vendre des médicaments en ligne (rapidement) » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 4 « COMMENT VENDRE DES MÉDICAMENTS EN LIGNE (RAPIDE) » SERA-T-ELLE SORTIE ?

Oui Netflix renouveler « Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)« Pour une quatrième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés sur la plateforme de streaming au début de 2022.