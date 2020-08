“comment vendre des médicaments en ligne (presque)” étendu à la saison 3

La saison 2 de “Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)” n’a commencé sur Netflix que il y a quelques jours, lorsque le service de streaming a annoncé qu’une troisième saison avait déjà été commandée.

Plus encore: selon le communiqué de presse, la production a déjà commencé. La saison 3 est actuellement en cours de tournage dans et autour de Cologne.

Le casting régulier est de retour

Dans la troisième saison «comment vendre de la drogue en ligne (presque)», les principaux acteurs sont bien sûr de nouveau là: Maximilian Mundt revient dans le rôle de Moritz, Danilo Kamperidis que l’on revoit alors que Lenny et Damian Hardung reprennent le rôle de Dan. Il y a aussi une réunion avec Lena Klenke comme Lisa, ainsi qu’avec Lena Urzendowsky comme Kira.

Il y a aussi un nouvel ajout: Langston Uibel rejoint le casting dans la saison 3. Cependant, on ne sait pas encore qui il jouera. Cependant, il n’est pas un nouveau venu en matière d’acteur: il est déjà apparu dans les productions Netflix “Dogs of Berlin” et “Unorthodox”. Il a également fait partie du film “Isi & Ossi”.

Quand cela continuera-t-il?

On ne sait toujours pas exactement quand la saison 3 est attendue sur Netflix. Puisque le tournage bat déjà son plein, le départ ne doit pas être trop loin. Pendant un an, nous ne devrions pas avoir à attendre de nouvelles histoires sur les trois chaots Moritz, Lenny et Dan.