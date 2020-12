Cyberpunk 2077 va nous mettre à l’épreuve en affrontant divers boss. Dans ce guide, nous vous montrons comment vaincre Sandayu Oda.

Le RPG le plus attendu, ce Cyberpunk 2077, est déjà parmi nous après de nombreuses années d’attente. Malheureusement, le jeu ne s’est pas déroulé aussi bien que prévu en raison de diverses erreurs de programmation et d’arrière-plan, mais il offre toujours de très bonnes choses. L’un d’eux est le combat de boss. Avec ce guide, nous vous apprenons comment vaincre Sandayu Oda.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, Oda nous attaquera avec des lames thermiques qui sortent de ses bras. Compte tenu de cela, la meilleure option sera de s’éloigner de leurs attaques et d’éviter autant que possible les combats rapprochés.

Une bonne option sera également d’utiliser le hack pour l’étourdir pendant quelques minutes et pouvoir l’attaquer là-bas. Comme armes à utiliser, il est recommandé d’utiliser quelque chose de fort et avec une large plage de dispersion, comme un fusil de chasse, car il se déplacera très rapidement et sera difficile à toucher. Enfin, nous pouvons décider de sa vie … étant la meilleure chose pour le laisser vivre.

Et c’est tout coupable! Comme vous pouvez le voir, il n’a pas de complication majeure, il suffit de bien être chargé de balles et de vie. Pour plus de guides n’oubliez pas de visiter notre section et de jeter un œil, nous en avons beaucoup!