Returnal est l’un des jeux les plus difficiles de ces dernières années. Nous vous montrons comment vaincre Phrike d’une manière simple.

La vérité est que Returnal est un jeu difficile, ou du moins dans ses premières heures. Une fois que vous maîtrisez ses mécanismes et que vous comprenez le jeu, les choses deviennent un peu plus simples, mais toujours difficiles. Dans ce guide, nous vous montrons comment vaincre Phrike, le premier boss du jeu.

Phrike est un boss vraiment difficile pour le joueur débutant. Dans sa première phase, il aura plusieurs attaques de zone et des attaques directes. Il nous attaquera avec des balles violettes, que nous ne pourrons pas esquiver à travers le tableau de bord. Il utilisera également des boules rouges lancées à un rythme joyeux et en quatre rafales, une à chaque main. Il aura deux attaques rapides: le premier est un éclair qui va de bas en haut et est facilement identifiable, et le second est un peu de rayons bleus qui gagnent en vitesse à l’approche de nous.

Dans sa deuxième phase, il aura les mêmes attaques, auxquelles nous devons ajouter une onde circulaire au niveau du sol en rouge, afin que nous puissions l’esquiver avec le tiret à travers. Le problème est qu’il accompagne cette attaque d’une attaque de mêlée qui nous prendra beaucoup de vie. Notre conseil est d’attendre qu’il fasse l’attaque de mêlée pour esquiver puis sauter la vague. Il ajoute également une attaque éclair comme la première verticalement, mais cette fois horizontalement.

Dans la troisième et dernière phase, la fréquence et la vitesse des attaques changeront. D’une part, maintenant au lieu d’une vague circulaire, il en lancera deux de suite. Les attaques de mêlée seront également plus fréquentes. Il les attaquera avec des boules violettes laissant de l’espace, tout à fait aussi, entre eux. Le faisceau horizontal fera des va-et-vient, il faudra donc être très attentif.

Et c’est tout. Sur le papier, il semble être un patron vraiment difficile, mais la vérité est qu’avec de la patience et des réflexes, ce n’est pas très compliqué. Pour le reste, si vous souhaitez voir plus de guides comme celui-ci, suivez le lien suivant.