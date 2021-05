Returnal est l’un des jeux les plus difficiles de ces dernières années. Nous vous montrons comment vaincre Ophion de manière simple.

La vérité est que Returnal est un jeu difficile, ou du moins dans ses premières heures. Une fois que vous maîtrisez ses mécanismes et que vous comprenez le jeu, les choses deviennent un peu plus simples, mais toujours difficiles. Dans ce guide, nous vous montrons comment vaincre ophion, le boss final du jeu.

Rappelez-vous que ces vidéos peuvent être vues sur notre chaîne YouTube. De même, sur notre chaîne Twitch, nous diffusons en direct plusieurs jeux, y compris Returnal. Vous savez déjà coupable, si vous voulez voir de bons guides, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer!

Ophion est le boss final du jeu. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le combat contre ce boss final n’est pas le plus difficile du jeu et il sera difficile de l’atteindre, dans un monde sous-marin qui va nous rendre les choses très difficiles. Lors de la première phase, nous devons activer leurs points faibles en tirant sur les sphères bleues. Cela nous permettra de voir des yeux que, comme Resident Evil, nous devons attaquer pour réduire leur santé.

Le combat pendant les trois phases est assez similaire, cela augmentera simplement vos attaques et la fréquence de celles-ci. Nous vous recommandons d’utiliser des armes aux dégâts puissants ou constants, car vous devrez bouger tout le temps et viser sera difficile.

Par contre, ici, il est recommandé de décoller votre dash mania et de recourir aux sauts pour éviter les attaques avec des vagues et des faisceaux violets. Étant sous l’eau, nos sauts seront plus hauts, il est donc pratique que vous vous soyez habitué à la nouvelle physique sous-marine.

Et c’est tout. Sur le papier, il semble être un patron vraiment difficile, mais la vérité est qu’avec de la patience et des réflexes, ce n’est pas très compliqué. Pour le reste, si vous souhaitez voir plus de guides comme celui-ci, suivez le lien suivant.