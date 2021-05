Comment vaincre Nemesis, le troisième boss – 45Secondes.fr

Returnal est l’un des jeux les plus difficiles de ces dernières années. Nous vous montrons comment vaincre Nemesis de manière simple.

La vérité est que Returnal est un jeu difficile, ou du moins dans ses premières heures. Une fois que vous maîtrisez ses mécanismes et que vous comprenez le jeu, les choses deviennent un peu plus simples, mais toujours difficiles. Dans ce guide, nous vous montrons comment vaincre l’ennemi juré, le troisième boss du jeu.

Nemesis est le troisième boss de Returnal et, sans aucun doute, l’un des plus singuliers. Pour commencer, cette confrontation n’aura pas lieu dans la même arène, mais il volera loin et nous serons sur une plate-forme relativement petite. Par conséquent, il est obligatoire d’utiliser des armes à longue portée, en particulier le lanceur de missiles. Il nous attaquera avec des boules d’énergie et des éclairs de toutes sortes. L’habituel, eh bien.

Dans la deuxième phase, nous devrons quitter la plate-forme et la manière de procéder sera plus ou moins similaire. Nous devons être prudents avec les attaques horizontales par faisceau laser. Au milieu de la phase, nous devrons probablement passer à une autre plateforme et continuer avec la même stratégie.

Dans la troisième phase, les choses se compliquent un peu. Les plates-formes volantes ne seront pas sûres et seront petites et destructibles. Nous devrons sauter de plate-forme en plate-forme et rapidement, en attaquant aux points où nous le voyons possible. Ce n’est pas particulièrement difficile et c’est un boss qui nous permet d’utiliser plus de stratégie que de réflexes. Le point auquel vous devez l’attaquer est fixé, donc la difficulté est considérablement réduite.

Et c’est tout. Sur le papier, il semble être un patron vraiment difficile, mais la vérité est qu’avec de la patience et des réflexes, ce n’est pas très compliqué. Pour le reste, si vous souhaitez voir plus de guides comme celui-ci, suivez le lien suivant.