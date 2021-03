Comment vaincre le troisième patron abandonné de Valheim, Bonemass

Dans les trois semaines suivant la sortie, Valheim a atteint plus de 4 000 000 joueurs! Le jeu atteignant si rapidement une popularité aussi intense, c’est le bon moment pour examiner les défis du jeu et voir comment les surmonter au mieux.

Nous avons déjà discuté des deux premiers boss, Eikthyr et l’Ancien, et il est maintenant temps de se concentrer sur le biome du seigneur du marais que les joueurs rencontreront en troisième. En guise d’avertissement – Bonemass est nettement plus difficile que l’un ou l’autre des deux patrons.

Cela dit, la préparation est toujours la clé, et bien que ce boss puisse en avoir plus besoin par rapport aux autres, cela ne signifie pas que le défi est insurmontable. Si l’on entre dans Bonemass avec le bon équipement, le boss est plus que tuable.

Pour éliminer une chose en premier – oui, là est une façon de fromage Bonemass. Les joueurs peuvent apporter des centaines de flèches et construire une tour de tireur d’élite dans un arbre hors de la mêlée, le tirant hors de portée jusqu’à ce qu’il soit à terre. Félicitations, vous avez ridiculisé le patron.

Si vous êtes le type de joueur qui veut qu’un boss se batte directement au lieu de simplement tirer des flèches jusqu’à ce que vous puissiez passer à autre chose, il existe de nombreuses stratégies que vous voudrez peut-être utiliser! Et les flèches sont les premières – il est fortement conseillé d’apporter des flèches de givre au combat.

Il y a un peu de catch-22 là-bas, cependant – pour obtenir des flèches de gel, vous devez être dans le biome de la montagne, qui vient après avoir tué Bonemass. Si vous fabriquez un fermenteur et attrapez des hydromels résistants au gel, vous pourrez courir dans les montagnes assez longtemps pour abattre des drakes et extraire de l’obsidienne pour fabriquer les flèches de gel.

Dans tous les cas, vous voudrez fabriquer des hydromels résistants au poison, car Bonemass est fortement concentré sur les dégâts de poison. S’attaquer au combat sans résistance au poison est une condamnation à mort presque certaine, alors apportez-en un bon nombre – ils durent 10 minutes chacun, mais apportez-en autant que vous pouvez en toute sécurité au cas où.

Si vous n’aimez pas les arcs ou ne voulez pas attraper les flèches de givre, ne vous inquiétez pas – d’autres types de flèches font une quantité incroyablement faible de dégâts contre le boss, et la régénération de la santé de Bonemass annulera tous les dégâts que vous faites avec ces flèches. .

Au lieu de cela, attaquez Bonemass avec une arme contondante au lieu de toute autre arme de mêlée – apporter une masse de fer est sans doute la meilleure arme à côté des flèches de givre que vous pouvez éventuellement apporter. Un bouclier est un must si vous êtes en mêlée, et vous pouvez préférer un bouclier rond à un bouclier de tour pour un mouvement amélioré.

Bonemass invoquera également des slimes et des squelettes, vous voudrez donc rester mobile et les retirer si nécessaire. Apportez la bonne nourriture, le bon hydromel, le bon équipement et préparez la zone autour du boss, et vous ne devriez pas avoir ce terrible moment à tuer le troisième boss putride.