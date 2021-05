Comment vaincre Ixion, deuxième boss

Returnal est l’un des jeux les plus difficiles de ces dernières années. Nous vous montrons comment vaincre Ixion de manière simple.

La vérité est que Returnal est un jeu difficile, ou du moins dans ses premières heures. Une fois que vous maîtrisez ses mécanismes et que vous comprenez le jeu, les choses deviennent un peu plus simples, mais toujours difficiles. Dans ce guide, nous vous montrons comment vaincre Ixion, le deuxième boss du jeu.

Rappelez-vous que ces vidéos peuvent être vues sur notre chaîne YouTube. De même, sur notre chaîne Twitch, nous diffusons en direct plusieurs jeux, y compris Returnal. Vous savez déjà coupable, si vous voulez voir de bons guides, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer!

Ixion est le deuxième boss de Returnal et a la particularité de voler, il vaut donc mieux éviter les armes dont les projectiles sont lents ou inefficaces à longue portée. Au cours de la première phase, il nous attaquera, principalement depuis les airs. Vos attaques seront constituées de nombreuses balles, lâchées en rafales différentes. Cette phase n’est pas très difficile, vous ne devriez donc pas avoir de problèmes.

Dans la deuxième phase, il descendra au sol et nous attaquera avec des ondes circulaires et les mêmes balles. Sur le terrain, ce n’est pas vraiment compliqué. Les problèmes viendront quand il remontera vers le ciel et nous attaquera avec des attaques très rapides que nous pouvons à peine voir. Nous vous conseillons vivement de jouer avec des casques, car le son permet très bien de localiser l’ennemi, ou du moins de savoir d’où il viendra. Pendant cette phase, il est préférable d’esquiver et d’attendre qu’il tombe au sol ou de revenir aux attaques de la première phase.

Dans la troisième phase, il combattra tout le temps depuis le sol. Son attaque la plus difficile à esquiver est celle consistant en un coup au sol, ou le personnage, et la création de vagues circulaires. Tout cela sera assaisonné de boules d’énergie qui nous laisseront peu de marge de manœuvre. Ce n’est pas particulièrement difficile, mais vous devez faire attention aux ondes circulaires et à leurs coups ultérieurs.

Et c’est tout. Sur le papier, il semble être un patron vraiment difficile, mais la vérité est qu’avec de la patience et des réflexes, ce n’est pas très compliqué. Pour le reste, si vous souhaitez voir plus de guides comme celui-ci, suivez le lien suivant.