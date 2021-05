Returnal est l’un des jeux les plus difficiles de ces dernières années. Nous vous montrons comment vaincre Hyperion de manière simple.

La vérité est que Returnal est un jeu difficile, ou du moins dans ses premières heures. Une fois que vous maîtrisez ses mécanismes et que vous comprenez le jeu, les choses deviennent un peu plus simples, mais toujours difficiles. Dans ce guide, nous vous montrons comment vaincre Hiperion, le quatrième boss du jeu.

Hyperion peut être le boss le plus compliqué du jeu. Pendant la première phase, il restera immobile, lançant toutes sortes d’attaques que vous pouvez imaginer. Cela nous laissera très peu de fenêtres d’attaque claires, il est donc préférable de se concentrer sur l’esquive et l’attaque lorsque nous en verrons l’opportunité. Si vous vous approchez trop de lui, il vous attaquera avec une attaque de zone très difficile à esquiver.

Dans la deuxième phase, il se lèvera de l’organe et nous attaquera de plus près et avec des attaques de zone au niveau du sol. Dodge sera plus difficile, mais nous vous recommandons de garder vos distances. Finalement, il va s’asseoir au piano et on peut l’attaquer comme dans la première phase.

Dans la troisième phase, il sera au centre de la zone de combat et fera un festival d’attaques dans la zone qui va paniquer. Ce ne sera pas de nouvelles attaques pour la plupart, mais cela les rendra plus fréquentes et, par conséquent, plus difficiles à esquiver. Il aura une nouvelle attaque qui consistera à nous «enfermer» dans un couloir tout en nous attaquant, et nous vous disons déjà qu’il ne sera pas facile de survivre à cela. Il rejouera également du piano et c’est là que nous pouvons le punir le plus.

Et c'est tout. Sur le papier, il semble être un patron vraiment difficile, mais la vérité est qu'avec de la patience et des réflexes, ce n'est pas très compliqué.