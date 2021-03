Comment vaincre Eikthyr, le premier patron abandonné de Valheim

Le nouveau jeu de survie Viking Valheim a conquis le monde entier, se vendant à plus de quatre millions d’exemplaires en moins d’un mois. Avec autant de nouveaux joueurs, il est important de voir comment surmonter au mieux les nombreux défis que présente le titre.

L’un des premiers défis auxquels les joueurs seront confrontés est Eikthyr, le biome du seigneur du pré. Ce premier boss débloquera la possibilité de bénéficier du cuivre et de l’étain dans la Forêt-Noire, poussant le jeu dans une nouvelle phase et débloquant un équipement nettement meilleur.

La bonne nouvelle est qu’Eikthyr est plus ou moins un boss de didacticiel, et les joueurs ne devraient pas avoir un si gros problème à surmonter le défi que représente l’énorme cerf. Avec une présentation correcte, Eikthyr est carrément facile!

Lorsque vous contestez quoi que ce soit dans Valheim, la première étape doit toujours être un bon repas. À ce stade de votre jeu, vous aurez probablement accès à de la nourriture décente – La queue de cou et la viande cuite sont un must, et vous aurez probablement cueilli des baies ou des champignons pour vous aider également.

En plus de cela, c’est une bonne idée de prendre un moment pour mettre en place un buff reposé pour vous aider à rester aussi fort que possible pour le combat. Ce buff dure un bon moment et le combat est plutôt court, il devrait donc pouvoir être actif tout au long du combat.

L’invocation d’Eikthyr nécessite quelques trophées de cerfs, alors traquez des cerfs si vous ne l’avez pas encore fait. Vous n’aurez besoin que de deux trophées de cerf, mais si vous avez construit et amélioré une armure en cuir, il y a de fortes chances que vous ayez plus que cela qui traîne.

Apportez également une arme perforante, car les clubs et les haches ne frappent pas tout à fait le cerf géant avec autant d’impact. Une lance en silex fera très bien l’affaire, surtout si vous l’avez mise à niveau plusieurs fois, et un couteau en silex sera également assez efficace – faites de votre mieux pour avoir un bouclier si vous êtes au corps à corps.

Si vous décidez que vous préférez être à distance, apportez simplement un arc aussi amélioré que possible et une pile ou deux de flèches – les flèches en silex seraient certainement un meilleur choix que les flèches en bois, mais si vous avez du mal à trouver le le silex dont vous avez besoin, le bois tuera aussi le boss.

Le combat ne devrait pas vous prendre trop de temps. Eikthyr a environ 500 points de vie et ce n’est rien de trop formidable à ce stade. À titre de comparaison, les trolls qui habitent la Forêt-Noire dans la zone suivante en ont environ 600 en fonction de leur niveau d’étoile, donc Eikthyr ne vous retiendra pas beaucoup.

Faites de votre mieux pour éviter les attaques et les charges de foudre AoE et gardez votre bouclier en place si vous êtes au corps à corps. Vous aurez beaucoup de chances de frapper le boss entre ses coups, alors prenez votre temps et essayez de ne pas devenir gourmand pour éviter d’être renversé par une paire de bois de fer.