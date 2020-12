Cyberpunk 2077 va nous mettre à l’épreuve en affrontant divers boss. Dans ce guide, nous vous montrons comment vaincre Adam Smasher.

Le RPG le plus attendu, ce Cyberpunk 2077, est déjà parmi nous après de nombreuses années d’attente. Malheureusement, le jeu ne s’est pas déroulé aussi bien que prévu en raison de diverses erreurs de programmation et d’arrière-plan, mais il offre toujours de très bonnes choses. L’un d’eux est le combat de boss. Avec ce guide, nous vous montrons comment vaincre Adam Smasher.

Avant de vous mettre au travail, rappelez-vous que sur notre chaîne YouTube, vous pouvez voir plusieurs vidéos du jeu, ainsi que d’autres jeux auxquels nous dédions également des guides. N’oubliez pas de vous abonner pour suivre les dernières vidéos!

Nous sommes face au boss final du jeu. Le légendaire Adam Smasher, un smasher hyper mécanisé, veut nous déchirer… et notre bien-aimé Silverhand le déchirer. Le combat sera rude car Adam prendra beaucoup de balles. L’idéal sera de l’attaquer dans un point orange de la poitrine jusqu’à ce qu’on le casse, moment auquel il faiblira et il nous sera plus facile de l’écraser.

Après cela, plusieurs ennemis de mastic sortiront, que nous pouvons facilement vaincre. En fait, il est conseillé de le faire, car l’un d’eux sortira une mitrailleuse lourde qui sera indispensable pour vaincre Smasher sans nous poser de gros problèmes.

Et c’est tout coupable! Comme vous pouvez le voir, il n’a pas de complication majeure, il suffit de bien être chargé de balles et de vie. Pour plus de guides n’oubliez pas de visiter notre section et de jeter un œil, nous en avons beaucoup!