Comment va Vermithor, le dragon auquel Daemon Targaryen chante à la fin de « House of the Dragon »

Le dimanche 23 octobre, la première du dixième et dernier chapitre dès la première saison de « Maison du Dragon ». Il est à noter que cet épisode a été intitulé « The Black Queen » (« The Black Queen »), en référence claire au futur couronnement de Rhaenyra Targaryen et le syndicat de les Noirs dans la demande de la fille de Viserys I comme héritier du trône de fer.

Ainsi, dans les avances de livraison dirigées par Greg Yaitaneson peut le voir à Démon Targaryen chanter à un énorme dragon dans l’une des grottes de pierre de dragon. Ce ne serait autre que Vermithorla Fureur de bronze.

Voulez-vous en savoir plus sur cet être fantastique ? Découvrez ci-dessous l’historique de Vermithorl’un des dragons du Série HBO Max « Maison du Dragon ».

À QUOI RESSEMBLE VERMITHOR ?

Vermithorégalement connu sous le nom de Fureur de bronzeest un dragon mâle qui était autrefois monté par le Roi Jaehaerys Ier Targaryen, le grand-père de Démon Oui Viserys I. D’après les travaux de George RR Martinest de couleur bronze et a des ailes énormes.

Il est décrit comme l’un des plus grands dragons de tous Westeros (Ouest)seulement derrière vhargar de Aemond Targaryens. Lorsque la guerre civile a appelé le Danse des dragonscet être fantastique avait environ 100 ans.

Il était considéré comme une bête redoutable, bien qu’il ait fini par tolérer un nouveau cavalier pendant le mandat de Aegon II Targaryen. Aussi, il était lié à Aile d’argent (Aile d’argent)le dragon du Reine Alysanne Targaryen.

Rogar Baratheon, Jaehaerys I et Vermithor dans cette image tirée des œuvres de George RR Martin (Illustration : Douglas Wheatley)

LES CAVALIERS DE VERMITHOR

1. Jahaerys Ier Targaryens

Vermithor avait comme cavalier Jahaerys Ier Targaryens lorsqu’il a réclamé le Trône de fer. Selon la légende, il est né d’un œuf laissé dans le berceau du prince Jaehaerys pour sa soeur, Rhaena.

Lorsque le monarque mourut, le dragon se rendit à Dragonstone (Dragonstone)où il a vécu pendant des années sans personne pour le monter.

2. Hugh Marteau (Hugh Marteau)

Après le début de la guerre civile du Targaryenle prince Jacaerys Velaryon a décidé de trouver plus de cavaliers de dragons pour rejoindre l’armée de sa mère Rhaenyra Targaryen. Ainsi, beaucoup d’hommes ont essayé d’apprivoiser Vermithor.

L’un d’eux, Gormon Masseys’est approché de la bête et cela l’a brûlé à mort. Au fil du temps, la Fureur de bronze Je suis d’accord en tant que cavalier à Hugues Marteaule bâtard d’un forgeron devenu un allié des Noirs.

Plus tard, Vermithor a mené une bataille meurtrière contre Brume (Seasmoke)le dragon de Laenor VelaryonOui Tessarionle dragon de Daeron Targaryen.

Il est dit que Vermithor tué Brume quand il a enfoncé ses dents dans le cou de ce dernier et lui a arraché la tête. Cependant, en essayant de voler, ses ailes ont été détruites et il n’a pas pu supporter le poids. Après un moment d’agonie, il s’est effondré et est mort.

Le roi Jaehaerys Targaryen et son dragon Vermithor (Illustration : Naomi Buttelo)

VERMITHOR DANS LA FINALE DE LA PREMIÈRE SAISON DE « MAISON DU DRAGON »

Dans l’avance du dixième chapitre de « Maison du Dragon »est montré à Démon Targaryen lui chanter dans Haut valyrien un Vermithor. C’est la première fois que nous voyons le deuxième plus grand dragon du sept royaumes dans la serie.

Puisqu’il doit s’associer à la revendication de sa femme, il va de soi que le cavalier de Carax essayez d’apaiser la bête pour l’avoir de votre côté.

Daemon Targaryen et Vermithor dans le dixième chapitre de « House of the Dragon » (Photos : HBO)

